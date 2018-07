Inhalt Seite 1 — An den Spesen könnt ihr sie erkennen Seite 2 Auf einer Seite lesen

In unserem heutigen Gespräch will ich Sie, meine verehrten Leser, mit einem Fonds bekannt machen, von dem ich glaube, daß bei ihm die leidige Spesenfrage besser gelöst ist als die den in der Bundesrepublik vertriebenen ausländischen Fonds, soweit sie Kapitalansammlungsverträge anzubieten haben. Doch ehe wir uns mit diesem Thema befassen, einiges zum Fonds selbst. Es handelt sich um Argenta der Kapitalfonds-Kapitalanlagegesellschaft mbH, Köln, die vorher den Kapitalfonds I ins Leben gerufen hatte, der speziell auf die Interessen der institutionellen Anleger zugeschnitten ist.

Argenta arbeitet seit August 1968. In den knapp vier Monaten seit seiner Auflegung hat er ein Fondsvermögen von 9,2 Millionen Mark erreicht. In diesem Zeitraum stieg der Ausgabepreis um 5,4 Prozent auf 23,04 Mark. Da der Fonds weltweit investieren kann (und es auch tut), war er von der Stagnation der deutschen Aktienkurse seit August natürlich weniger betroffen als jene deutschen Fonds, die sich allein oder überwiegend auf deutsche Aktien stützen.

Das Ziel der Argenta-Anlagepolitik besteht im langfristigen Kapitalwachstum. Deshalb erfolgt die Anlage grundsätzlich in Aktien oder Wandelanleihen. Bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens darf in festverzinslichen Wertpapieren angelegt werden, falls es die Umstände erfordern, insbesondere um Kursrückgängen ausweichen zu können. Die Vertragsbedingungen erlauben es ferner, bis zu 50 Prozent in Bankguthaben zu halten. Sie erkennen daraus, daß die Fondsleitung in der Anlagepolitik völlig freie Hand hat. Kredite darf sie allerdings nicht aufnehmen. Das läßt das deutsche Investmentgesetz vorerst noch nicht zu.

Argenta ist natürlich ein thesaurierender Fonds, denn Anleger, die Wert auf ein langfristiges Wachstum ihrer angelegten Gelder legen, sind meist nicht auf Ausschüttungen versessen, die ihnen letztlich Renditen vorspiegeln, die in Wirklichkeit keine sind. Wer eines Tages dennoch auf Einkünfte aus dem Fonds angewiesen sein sollte, wird zweckmäßigerweise jährlich einige Fondsanteile verkaufen. Der niedrige Stückpreis von zur Zeit etwas über 20 Mark erleichtert dann die richtige Dosierung.

Ende November hatte der Fonds seine Aktienbestände auf folgende Länder verteilt: USA 20 Prozent, Japan 19 Prozent, Deutschland 16 Prozent (aufgeteilt auf AEG mit 2,89, Bayer mit 2,24, Hoechst mit 1,49, Schering 4,53, Varta 1,38, Veba 1,25 und VW 1,93 Prozent), Großbritannien 6 Prozent, Kanada 5 Prozent und Australien 3 Prozent. Neben der Researchabteilung des Kölner Bankhauses Herstatt stehen der Fondsleitung bei den Anlageentscheidungen namhafte ausländische Beratungsgesellschaften zur Verfügung. In den USA wird mit dem bekannten Brokerhaus Hallgarten zusammengearbeitet, das in den letzten Jahren durch seine nüchternen Prognosen über die Zukunft von Wall Street aufgefallen ist. Ende November wurden 23 Prozent des Fondsvermögens als Bankguthaben gehalten, inzwischen ist die Barreserve auf etwa 15 Prozent abgebaut worden. Es wurden keine neuen Aktien ins Depot genommen, sondern die bestehenden Engagements verstärkt, die sich auf 33 verschiedene Werte verteilen. Die Fondsleitung will keine übermäßige Streuung, sondern strebt ein stark gestrafftes, übersichtliches Depot an, mit dem sie „überdurchschnittliche Ergebnisse“ zu erzielen hofft.

Argenta wird von der eingangs erwähnten Kapitalfonds-Kapitalanlagegesellschaft verwaltet, deren Stammkapital von 1 Million Mark sich allein im Besitz des Bankhauses Herstatt in Köln befindet. Herstatt ist auch die Depotbank. Natürlich arbeitet Argenta nach dem deutschen Investmentgesetz. Damit dürfte die Frage nach der höchstmöglichen Sicherheit vor unlauteren Manipulationen weitgehend beantwortet sein. Von seiner Konstruktion her ist Argenta befähigt, für seine Zertifikatsbesitzer optimale Wertsteigerungen zu erzielen. Ob er es schafft, wird erst die Zukunft zeigen. Wer jetzt bei Argenta einsteigt, gewährt seinen Managern einen Vertrauensvorschuß – und letztlich auch dem Bankhaus Herstatt, das sich mit Argenta identifiziert.

Ein Fonds, der sich im Vertrieb nur auf eine Bank ohne weitverzweigtes Zweigstellennetz stützt, wird in der Bundesrepublik zwangsläufig ein Minifonds bleiben und nach relativ kurzer Zeit zu einem „Schrumpffonds“ werden. Um den Verkauf der Anteile auf eine möglichst breite Basis zu stellen, wurde eigens eine Vertriebsgesellschaft, nämlich die Argenta-Internationale Anlagegesellschaft mbH, München, ins Leben gerufen. Gesellschafter dieser Vertriebsgesellschaft sind die Bankhäuser: Bankhaus Gebrüder Bethmann, Frankfurt/Main, Bankhaus I. D Herstatt, Köln, Fürst Thurn & Taxis Bank, München, Westbank AG, Hamburg, sowie die Württembergische Bank, Stuttgart. Dazu kommen Hubertus Graf Dönhoff, Helmut Röschinger, Eckard Weese und Urs Zondler, die gleichzeitig in der Vertriebsgesellschaft führende Positionen wahrnehmen. Ein Teil der Genannten hat seine Sporen im Vertrieb von Investmentanteilen bei anderen Unternehmen verdient und glaubt, künftig auf eigene Rechnung besser abschneiden zu können. Dies um so mehr, als sie und ihre zur Zeit 120 „Anlageberater“ sich der eben aufgeführten Banken als Aushängeschilder und als Vertrauensstützpunkte bedienen können. Urs Zondler, früher erfolgreicher Verkäufer bei Investors Overseas Services (IOS), macht kein Hehl daraus, daß sich mit deutschen Banken im Rücken im Publikum erfolgreicher agieren läßt als ausschließlich im Namen ausländischer Fondsunternehmen. Neben Argenta bietet die Organisation fast alle US-amerikanischen, von der SEC (amerikanische Börsenaufsichtsbehörde) kontrollierten Fonds an. „Wir glauben, daß eine umfassende Vermögensberatung nur möglich ist, wenn die Anlageberater eine breite Palette von Anlagemöglichkeiten offerieren können und nicht nur zwei oder drei Fonds.“ 80 Prozent der Argenta-Anlageberater sind übrigens Akademiker. Bemerkenswert ist, daß bisher 89 Prozent des Umsatzes auf tatsächlich eingezahltes Kapital und nur 11 Prozent auf Sparprogramme entfallen.