R. Z., Bonn, im Dezember

Wann der Innenminister den Antrag auf Verbot der NPD in Karlsruhe stellen wird, ist noch ungewiß; vermutlich wird es nicht vor Mitte Januar sein. Daß er ihn stellen wird, gilt freilich als sicher. Nachdem Minister Benda zunächst durch die Ankündigung, er werde sein Material vorlegen, die Bundesregierung in Zugzwang gebracht hatte, gelang es ihm jetzt auch noch, die tonangebenden Politiker davon zu überzeugen, daß sein Material für ein Verbot ausreiche. Selbst Bundeskanzler Kiesinger, der anfangs einem Verbot skeptisch gegenüberstand, hat seine Meinung revidiert.

In der letzten Sitzung des Kreßbonner Kreises, in der Benda sein Material ausbreitete, ist die Vorentscheidung gefallen. Seither jedenfalls ist in Bonn ein merklicher Stimmungsumschwung von skeptischer Vorsicht zu relativem Optimismus festzustellen. Man rechnet damit, daß der Karlsruher Eröffnungsbeschluß noch vor den Bundestagswahlen kommen wird.

Wenn das Verbotsverfahren tatsächlich in Gang gebracht wird, bedeutet dies eine erhebliche Chancenminderung der NPD. Obwohl Thaddens Partei Zuversicht zur Schau trägt, glaubt man in Regierungskreisen doch, daß ein Verbotsverfahren auch dazu beitragen könnte, die NPD unter die Fünf-Prozent-Grenze zu drücken. Man ist der Ansicht, daß die ideologischen Überzeugungswähler der NPD weit weniger als fünf Prozent ausmachen, und man hofft, daß viele Mitläufer durch das Gerichtsverfahren abgeschreckt werden.

Viele Sozialdemokraten sehen sich durch Bendas Drängen bestätigt. Ein Sprecher der SPD erklärte: „Wir waren und sind für das Verbot der NPD.“ Tatsächlich haben führende sozialdemokratische Politiker, so der Bundesgeschäftsführer Wischnewski, schon immer ein Verbot gefordert. Allerdings hört man in der Fraktion auch skeptische Stimmen. „Reicht das Material auch wirklich aus?“ wird gefragt. Nicht sehr glücklich sind die Sozialdemokraten darüber, daß in der Union ein Zusammenhang zwischen einem Verbot rechts und links hergestellt wird, weniger klar in der CDU, doch ganz deutlich in der CSU.

Ursprünglich schien die CDU, und noch mehr die CSU, von einem Verbot nicht viel wissen zu wollen. Die Union war skeptischer als die SPD. Jetzt schwenken die Zweifler ein: Wenn das Material ausreicht, sagen sie, soll das Verfahren beantragt werden; aber dann muß der Linksextremismus auf gleiche Art bekämpft wenden. Als verbotswürdig werden die DKP und der SDS genannt.

In beiden Fällen bedarf es keines Verfahrens vor dem Verfassungsgericht. Falls die DKP verboten würde, dann als Nachfolgeorganisation der KP durch einen Verwaltungsakt. Beim SDS könnte ebenfalls ein einfaches Verbotsverfahren angewandt werden. Bei der DKP, die sich noch nicht einmal richtig konstituiert hat, wird es noch einige Monate dauern, bis so viel Material vorliegt, daß eine Entscheidung über ihre Verfassungsmäßigkeit möglich ist.