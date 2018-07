Inhalt Seite 1 — Apo in der Bundeswehr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Abend verlief nicht ganz programmgemäß. Zunächst war der ehemalige Bundeswehrchef und jetzige Bundesfinanzminister Strauß zu spät zu einer Vortragsveranstaltung der niedersächsischen Arbeitgeber gekommen, bei der natürlich auch der General nicht fehlen durfte – wie üblich begrüßt als „Wehrmacht“, quittiert mit dem obligaten Lächeln des Verständnisses für einen allzu menschlichen Lapsus. Dann schossen sich die Journalisten auch noch auf ein Thema ein, dessen Behandlung sich das Bundesverteidigungsministerium eigentlich selbst vorbehalten hatte, als der General schließlich seinen Gastgeberpflichten nachkam und den extra wegen des Strauß-Besuchs verschobenen alljährlichen Treff der höheren Offiziere und Beamten des Wehrbereichskommandos II mit den ihnen gut bekannten Journalisten der Region bei Würstchen und Bier offiziell eröffnete.

Generalmajor Karl Christian Kleyser, Befehlshaber im Wehrbereich II, war wegen des angeschnittenen Themas nicht erzürnt, wurde doch eine Entwicklung angesprochen, die wohl jeden aufrechten Soldaten um seine und des Volkes Zukunft bangen läßt: der Feind, das läßt sich länger nicht leugnen, steht in den eigenen Reihen, Und da das Militär ein demokratisches Militär ist, müssen folglich seine Väter, die Parlamentarier, dafür sorgen, daß der Feind zumindest aus den Reihen der Bundeswehr vertrieben wird.

Zwar wußte der Befehlshaber nicht, daß noch wenige Tage vor diesem Würstchen-Abend ein Dutzend junger Wehrpflichtiger seiner näheren Umgebung geschlossen zur Vorbereitung ihrer Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer geschritten war, aber auch so zeichnete Sorge seine Stirn. Denn die Zahl der Kriegsdienstverweigerer aus den eigenen Reihen, schon mit dem Ehrenkleid versehener Kameraden also, steige in letzter Zeit sprunghaft. In Niedersachsen und Bremen sind nach Angaben des Wehrbereichskommandos innerhalb der ersten neun Monate dieses Jahres 292 Soldaten nicht mehr willens, Landserdienste zu erfüllen. So viele Kriegsdienstverweigerer aus den Reihen der Bundeswehr habe es insgesamt in den vergangenen vier Jahren gegeben. „Das ist das Schlimme“, meinte Kleyser, daß mancher Kriegsdienstverweigerer kein überzeugter Kriegsdienstgegner sei, daß hinter den Anträgen vielmehr oft „ganz klare und gezielte Aktionen“ stünden.

Das ohnehin düstere Bild aus Hannover erfuhr schön zwei Tage später eine weitere Trübung, als der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, der CSU-Abgeordnete Zimmermann, vor dem Plenum berichtete, bis zum 31. Oktober hätten allein aus diesem Jahr 3000 Freistellungsanträge von Bundeswehrangehörigen vorgelegen. Geht man davon aus, daß sich die Bundeswehr aus rund 3000 Einheiten zusammensetzt, so ergibt sich rein rechnerisch, daß in jeder Bundeswehreinheit ein Verweigerungswilliger sitzt. So konnte ein Major Ernst Peters in einem Leserbrief an die Welt folgern: „Tatsache ist, daß potentiell oder tatsächlich in jeder Einheit ein oder mehrere schwache Glieder in der Kette der militärischen Schicksalsgemeinschaft existieren, die, vom Gesetz gestützt, jederzeit reißen können.“

Die genannten Zahlen gelten als Alarmzeichen. Sie wurden vom Bundesverteidigungsministerium eher noch höher eingeschätzt und beweisen einmal mehr, wo die Revoluzzer sitzen, nur selten in Norddeutschland nämlich. Hier machen weder SDS noch klerikale Reformer viel von sich reden. Dennoch spiegeln auch Hannovers Kriegsdienstverweigerer – innerhalb ihrer regional bedingten Mentalität – eine Entwicklung wider, die bis vor zwei Jahren von niemandem erwartet wurde.

Als der Parlamentarische Rat seinerzeit das Grundgesetz diskutierte, wurde schon damals trotz – oder vielleicht besser: wegen – des Fehlens einer Armee auch das Recht auf Verweigerung des Kriegsdienstes in den Paragraphenkatalog mitaufgenommen. Damals siegte die von einem Ratsmitglied vertretene Meinung: „Ein Massenverschleiß des Gewissens“ sei wohl nicht zu erwarten, da ja einige Zivilcourage dazugehöre, sich von der Mehrheit zu lösen und als Kriegsdienstverweigerer anerkennen zu lassen. Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung wurde beschlossen, praktische Anwendung sollte es allerdings erst nach 1956 erfahren, als es wieder die Voraussetzung für den Streit um dieses Recht gab – die Bundeswehr samt der allgemeinen Wehrpflicht.