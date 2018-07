Eine Woche nach der Präsidentenwahl in Venezuela stand der Sieger fest: Mit einem Vorsprung von 31 000 Stimmen wurde der Kandidat der Christlich-Sozialen ’COPEI, Caldera, gewählt. Damit endet die zehnjährige Herrschaft der Accion Democratica, einer Partei der linken Mitte. Venezuela, ist nach Chile der zweite Staat, der sich jetzt auf das Experiment einer christlich-sozial regierten Demokratie einläßt. Die Wahl verlief friedlich, abgesehen von ein paar Guerilla-Überfällen auf Wahlbüros. Gerüchte über einen Armeeputsch bestätigten sich nicht.

Ebenso wie der chilenische Präsident Frei ist auch Caldera in der Theorie ein Antikapitalist. Der rechte Flügel seiner Partei wünscht jedoch Sozialreformen nur Schritt für Schritt, während der radikale Flügel mit Kommunisten und Fidelisten gemeinsame Sache machen möchte. Die Radikalen, wegen ihrer hochfliegenden Ideen astronautas genannt, möchten zum Beispiel die Ölindustrie (Shell, Esso usw.) verstaatlichen, durch die Venezuela eines der reichsten Länder in Lateinamerika geworden ist. Caldera jedoch will einen Kurs der Mitte steuern.