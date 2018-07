Inhalt Seite 1 — AUS UNTERNEHMUNGEN Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bewag: über 4 Milliarden kWh

Der konjunkturelle Aufschwung der Berliner Wirtschaft und der weiter steigende Strombedarf der Haushalte führten im Geschäftsjahr 1967/68 (30. 6.) bei der Berliner Kraft- und Licht (Bewag)-AG zu einer Zunahme der Stromerzeugung um 6,4 Prozent. Erstmals wurden in Westberlin mehr als vier Milliarden kWh erzeugt. Der Jahresüberschuß stieg von 43,4 auf 55,9 Millionen Mark, von dem wieder 36 Millionen für eine 12prozentige Dividende auf das Kapital von 300 Millionen Mark benötigt werden. 19,9 Millionen Mark fließen in die Rücklagen.

Kölnische Rück: Unbefriedigend

Die Kölnische Rückversicherungsgesellschaft in Köln hatte im Geschäftsjahr 1967 Beitragseinnahmen von 270,9 Millionen gegen 251,9 Millionen im Vorjahr. In den einzelnen Versicherungszweigen waren unterschiedliche Ergebnisse zu verzeichnen. In der Kraftverkehrsversicherung belastete vor allem die Haftpflichtversicherung das Gesamtergebnis. Die Gesamtausgaben im versicherungstechnischen Geschäft stiegen von 738,7 auf 820,8 Millionen Mark. Der Bilanzgewinn erhöhte sich von 1,8 auf 2,3 Millionen Mark.

BASF: Herbol gekauft

Die Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG hat über 70 Prozent des 10 Millionen Mark betragenden Aktienkapitals der Herbol-Werke Herbig-Haarhaus AG, Köln, für rund 50 Millionen Mark erworben. Das entspricht einem Kurs von etwa 700 Prozent. Die Aktien wurden zum überwiegenden Teil aus Familienbesitz erworben. Herbol wird 1968 mit 1400 Mitarbeitern rund 110 Millionen Mark umsetzen. Nach dem Erwerb der Lackfabriken Glasurit M. Winkelmann AG und Dr. Beck & Co AG in Hamburg, die 1965 beziehungsweise 1967 gekauft wurden, hat die BASF ihre Interessen auf diesem Gebiet abgerundet.

Ruhr-Stickstoff: Umsatz gesunken