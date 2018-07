Von Hilke Schlaeger

Die Hochschule kann man nicht mehr nur durch Reformen den Ansprüchen des zwanzigsten Jahrhunderts anpassen. Zum Beispiel ist die traditionsbeladene Gliederung der Fakultäten längst nicht mehr sinnvoll; zum Beispiel ist der Arbeitsaufwand eines Rektors nicht zu vereinbaren mit dem Anspruch, gleichzeitig auch noch Hochschullehrer sein zu wollen; zum Beispiel steht die Hochschul-Organisation, die an Lehrstühle gebunden und deren reinste Form das Ein-Mann-Institut ist, in direktem Widerspruch zu der Tatsache, daß Forschung heute beinahe ausschließlich als Zusammenarbeit möglich ist; zum Beispiel ist es zweifelhaft, ob das Abitur als Eignungsprüfung für die Universität eins unwandelbare Größe sein muß.

Weil das alles so ist, kann es sich „beim Ausbau der Hochschulen nicht mehr um bloße Reformen, sondern muß es sich um Neugestaltung großzügiger Art handeln“.

Das sagen nun nicht mehr nur aufmuckende Studenten, sondern auch der Deutsche Wissenschaftsrat – jene hochschulpolitische Institution also, der in der Bundesrepublik immer noch die größte Autorität zugestanden wird und die in der letzten Woche ihre neuen Empfehlungen zur Hochschulreform vorlegte.

Obwohl der Wissenschaftsrat keinerlei Exekutivgewalt hat, ist seinen „Empfehlungen“ allseitige Aufmerksamkeit sicher. Die ersten, zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen, erfuhren außer Aufmerksamkeit einen Erfolg, der bis heute nicht recht erklärt ist: Alle Landtage begannen daraufhin, die Zahl der Lehrenden an ihren Hochschulen drastisch zu erhöhen.

Dieser Erfolg – und nicht nur die ständig wachsenden Studentenzahlen – machten die auf der Personalunion zwischen Lehrenden und Selbstverwaltung aufgebaute klassische Organisation der Hochschule aktionsunfähig; was der Wissenschaftsrat 1960 noch Staat und Universität überlassen wollte, nämlich Lösungen für die Änderung der Selbstverwaltung zu finden, mußte er acht Jahre später selber machen: vorschlagen, wie Struktur- und Verwaltungsorganisation der Hochschule zu ändern seien.

Vier „unabdingbare Voraussetzungen“ hält der Wissenschaftsrat dabei für notwendig: