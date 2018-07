Zum erstenmal seit den Mai-Unruhen haben demonstrierende Studenten in Paris auf den Straßen zur Sorbonne wieder Barrikaden gegen die Polizei errichtet. Die neuen Unruhen, die sich auch auf Universitäten im Landesinnern ausbreiteten, gingen wiederum von der philosophischen Fakultät im Vorort Nanterre aus. Sie hatten ihre Ursache in der Unzufriedenheit der Studenten mit der Universitätsreform, die ihnen zu langsam vorangeht, und in dem Vorgehen der Gerichte gegen Mai-Demonstranten. Die Professoren der Fakultät in Nanterre, die von starken Einheiten der Bereitschaftspolizei umstellt wurden, sind am Dienstag in den Streik getreten.

Ministerpräsident Couve de Murville hat in einer Fernsehansprache den radikalen Studenten schärfsten Kampf angesagt. Universitätsbesetzungen tollen nicht mehr geduldet werden. An die Studenten werden Ausweise ausgegeben? die Universitäten dürfen Agitatoren für fünf Jahre ausschließen. Notfalls will man die Hochschulen schließen. Couve: „Politik hat in den höheren Lehranstalten nichts mehr zu suchen.“