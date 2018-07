Inhalt Seite 1 — Bereiten Sie sich auf den Beruf eines politischen Häftlings vor! Heute noch! Morgen ist’s vielleicht schon zu spät! Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Ist Ihnen noch nie aufgefallen, daß bisher noch niemand für den Beruf eines politischen Häftlings Reklame machte?

Ja, Sie haben recht. Es ist der einzige Beruf, der keine Reklame braucht.

Es ist der meistverbreitete Beruf der Welt; denn die Menschheit des 20. Jahrhunderts teilt sich in politische Häftlinge, ehemalige politische Häftlinge und jene, die jederzeit zu politischen Häftlingen, werden können.

Es ist der demokratischste Beruf der Welt; denn politischer Häftling kann jeder werden – Laie und Priester, Weißer und Schwarzer, ein Armer, ein ganz Armer und sogar ein Reicher, alt oder jung. Ja, es gibt sogar Leute, die als politische Häftlinge im Gefängnis geboren wurden.

Dieser Beruf ist in keiner Weise geographisch begrenzt. Überall in der Welt gibt es politische Häftlinge, bis auf jene Staaten, wo man sich ihrer auf eine genial einfache Weise entledigt: Dort wird einfach niemandem der Charakter eines politischen Häftlings zugestanden, und jeder, den man einsperrt, wird als gemeiner Verbrecher behandelt. Und da den Herren dort dabei gar nicht einfällt, damit aufzuhören, Leute ihrer Ansichten wegen einzusperren, ergibt sich daraus: Eine eigene Meinung zu haben, ist ein gemeines Verbrechen. Eine Ansicht, die weder neu, noch außergewöhnlich ist; in anderen Staaten wird sie bloß nicht laut und offiziell verkündet.

Der Beruf eines politischen Häftlings ist der einfachste Beruf von der Welt. Wenn Sie auf irgendeine andere Weise ins Gefängnis kommen wollen, müssen Sie sich physisch oder geistig anstrengen: jemanden umbringen, bestehlen, vergewaltigen, betrügen ... Um politischer Häftling zu werden, brauchen Sie überhaupt nichts zu tun! Es genügt einfach, daß man Sie einsperrt. Und einsperren kann man Sie einer bloßen Meinung wegen, doch auch die brauchen Sie gar nicht zu hegen; denn es ist ganz schnuppe, was für Ansichten Sie Ihrer Ansicht nach haben. Oder was für Ansichten Sie nach Ansicht jener haben, die darüber entscheiden. Sie können einwenden, daß es in vielen Staaten Gesetze gebe, die verbieten, daß der Mensch seiner Meinung wegen zum Gefangenen wird. Das stimmt schon, liebe Freunde, doch es ist kein Hindernis für Ihre Karriere eines politischen Häftlings. Die Gesetze gelten für jeden nur solange, wie er nicht zum politischen Häftling wird. Das größte Privilegium der politischen Häftlinge ist, daß keine Gesetze für sie gelten. Es gibt keine Verfassung auf der Welt, die es so oder so nicht verbietet, Menschen ihrer Überzeugung wegen festzusetzen – und trotzdem gibt es politische Gefangene!

Im übrigen, warum sollte man Sie Ihrer Ansichten wegen einlochen, wenn es so viele andere Möglichkeiten gibt?