Wer für viel Geld Zeitungsanzeigen aufgibt, hofft natürlich, daß sie auch gelesen werden. Das wünschen sich die Behörden ebenso wie die Wirtschaft. Fraglich ist allerdings manchmal, ob die amtliche Werbung immer so gestaltet ist, daß der Leser von ihr Kenntnis nimmt. Der Bundesadler und die Köpfe prominenter Politiker mögen eine Anzeige verzieren, aber sie sind nicht unbedingt ein verläßlicher Blickfang, der zum Lesen anreizt.

Im Bundeswirtschaftsministerium ist endlich jemandem etwas Neues eingefallen. Das Ministerium veröffentlichte eine Anzeige mit der Überschrift „Thema Nummer eins“. Darunter wurde ein Drudel gezeichnet, das auf einem weißen Quadrat eine Kurve wiedergibt, die man ohne die Überschrift vermutlich eher für einen Regenwurm als für das Unterteil eines BH halten würde. Es schließt sich die Frage an: „Woran denken Sie dabei? Ehrlich!“ Und dann beginnt der aufklärende Text, der in dem Satz gipfelt: „Kurven sind schön – an den richtigen Stellen. In der Wirtschaft sind gerade Linien besser. Vor allem in der Wirtschaftspolitik.“

Es handelt sich um den gelungenen Versuch, durch den richtigen „Aufhänger“ eine breite Leserschicht für wirtschaftspolitische Themen zu interessieren. Die Grenzen des guten Geschmacks werden dabei nirgendwo überschritten. Der geschickte Blickfang verführt aber auch solche Menschen zum Lesen, die beim Anblick von Köpfen, die sie tausendmal in den Zeitungen und am Fernsehschirm gesehen haben, sofort weiterblättern. ks