Von Marcel Reich-Ranicki

Der helvetischen Spielart innerhalb der zeitgenössischen deutschen Literatur wird oft ein konservativer Zug nachgesagt. Das mag in einem gewissen Grade zutreffen und wäre angesichts der sozialen Zustände in der Schweiz nicht so verwunderlich. Aber ich befürchte doch, daß man damit etwas leichtsinnig eine Kategorie anwendet, der sich ein Teil dieser Literatur längst entzieht.

Denn es ist, glaube ich, nicht das Verhältnis zur Vergangenheit und zur Tradition, das die Schweizer Schriftsteller von ihren Kollegen aus Deutschland unterscheidet, sondern ihr auffallender Sinn für das Nützliche und Praktische, ihr sicheres Gespür für die prosaischen Gegebenheiten des Daseins und seine nüchternen Realitäten.

Wie hoch die heutigen schweizerischen Autoren greifen mögen, sie verlieren doch nie den Boden unter den Füßen. Sie ziehen es auch in der Regel entschieden vor, die Kirche im Dorf zu lassen. Und was immer sie zu schreiben versuchen, es widerfährt ihnen nie das Mißgeschick, das Publikum zu vergessen: Sie sind aufs natürlichste um Verständlichkeit bemüht.

Beispiele? Max Frisch hat mit dem „Stiller“, dem „Homo Faber“ und dem „Gantenbein“ sehr verschiedene Möglichkeiten des modernen Romans erprobt und damit einen ungewöhnlich starken und wohl immer noch unterschätzten Einfluß auf die deutschsprachige Epik ausgeübt; und zugleich hat er drei Bücher von außerordentlicher Lesbarkeit und Unterhaltsamkeit geliefert.

Friedrich Dürrenmatts Stücke sind voll Haß und Grausamkeit, Brutalität und Aggressivität. Aber er sorgt auch stets dafür, daß die Schauspieler dankbare Rollen erhalten und daß die Zuschauer, die sich amüsieren und nur amüsieren wollen, auf ihre Rechnung kommen. Da sind ihm – wie einst Brecht – auch derbe Späße und Scherze recht. Und er hat sich bekanntlich nicht geniert, Kriminalromane zu verfassen. Es mag an mir liegen, aber einen Kriminalroman von Böll oder Grass, von Enzensberger oder Johnson kann ich mir nicht recht vorstellen.

Sind denn die Schweizer gar so schamlos, dem Publikum bewußt Zugeständnisse zu machen? Aber nein, sie gehen noch viel weiter: Sie arbeiten von vornherein für das Publikum und nicht für die Kollegen.