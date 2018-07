Inhalt Seite 1 — Bonbons für Geldgeber am Zonenrand Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vermittler von Immobilienanlagen haben den Zonenrand entdeckt. Seit langem gibt es für Investitionen in jenem 40 Kilometer breiten Grenzstreifen zwischen Flensburg und Passau Sondervergünstigungen mancherlei Art. Unmittelbar diesseits des eisernen Vorhangs liegt das nach Berlin am stärksten geförderte Terrain der Bundesrepublik.

Clevere Unternehmer bieten nun auch privaten Geldanlegern Möglichkeiten, ins Zonenrandgeschäft einzusteigen. Nach dem in Berlin seit langem praktizierten Muster locken sie mit Kommanditbeteiligungen, legalen Steuergewinnen und Sicherheiten. Worauf können sie bauen?

Für gewerbliche Geldanlagen im Zonenrandgebiet können bis zu 15 Prozent des eingesetzten Kapitals – einschließlich Grundstückskosten – bar erstattet werden. Das wurde schon vor über fünfzehn Jahren im regionalen Förderungsprogramm der Bundesregierung bestimmt. Einen Rechtsanspruch auf diese Investitionszuschüsse gibt es allerdings nicht. Jedesmal müssen aufs neue Anträge bei den einzelnen Landesregierungen gestellt werden, die sie ans Bundeswirtschaftsministerium weiterleiten.

Bisher sagten die zuständigen Bonner Beamten allerdings in hundert Prozent aller jener Fälle ja, in denen es sich um Neuansiedlungen von Unternehmen handelte. Sind hingegen Erweiterungs- und Rationalisierungsinvestitionen im Spiel, so wird erst gründlich geprüft, ob auch tatsächlich eine „Strukturverbesserung“ vorliegt.

Seit Mai dieses Jahres gibt es für solcherlei Investitionen in zwölf Zonenrandorten sogar ein Extrabonbon: Dort werden – wenn die Investitionsart „stimmt“ – sogar 25 Prozent des angelegten Kapitals ersetzt. Dies gilt in Schleswig-Holstein für Neumünster, in Niedersachsen für Helmstedt, Salzgitter, Peine und Northeim, in Hessen für Wittenhausen und Sontra und in Bayern für Passau, Vilshofen, Deggendorf, Regen und Tittlingen.

Die Investitionshilfen haben einen einzigen Nachteil: sie müssen versteuert werden. Dabei kann man entweder das abschreibungsfähige Anlagevermögen um den erstatteten Betrag kürzen, oder man kann ihn in der Gewinn- und Verlustrechnung als außergewöhnlichen Ertrag verbuchen.

Vom ersten Januar 1969 an soll das nun anders und besser werden. Das Bundeskabinett will im Bundestag möglichst bald den Entwurf jenes Investitions-Zulagegesetzes einbringen, das dann im Rahmen des Zweiten Steueränderungsgesetzes verabschiedet werden soll. Das wird zwar mit großer Sicherheit geschehen –, aber vermutlich nicht vor Ostern. Seine Gültigkeit soll jedoch auf den 1. 1. 1969 rückdatiert werden.