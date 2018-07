Inhalt Seite 1 — Charleys neue Tunte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unser Kritiker sah:

KLUGES KIND

Schauspiel von Simon Gray

Schloßpark-Theater, Berlin-Steglitz

Aus England werden so viele neue Autoren in die deutschen Theater eingeschleust, daß man hierzulande vor Neid auf Britanniens Überfluß an Dramatikern erblassen könnte. Zieht man jedoch von den zahlreichen England-Importen den einmaligen Publizitätsreiz einer „Deutschen Erstaufführung“ ab, dann bleibt von den neuen britischen Dramatikern recht wenig, was fürs deutsche Theater repertoirefähig wäre.

Das ist die Situation von Simon Gray, dem die Ehre einer „Erstaufführung in deutscher Sprache“ erwiesen wurde, in brillanter Besetzung mit Berliner Schauspielern, dazu in einer Schweikart-Inszenierung, die seit dem Eintreten dieses Regisseurs für „Die Heimkehr“ von Harold Pinter nicht ihresgleichen hat. Gray, 32 Jahre alt, ist Universitätsdozent für englische Sprache und Literatur in London, hat nach Kurzgeschichten vier Fernsehspiele für die BBC geschrieben und sah dieses sein erstes Theaterstück 1967 in London mit keinem Geringeren als Alec Guiness in der transvestitischen Hauptrolle uraufgeführt. In Berlin durfte sich als Charleys neue Tante Hans-Dieter Zeidler amüsieren.

Bis zur Pause war ich bereit, dem Komödianten-Spiel genüßlich zu folgen. Da haben sich in zwei Zimmern eines sinistren Hotels zwei Ganoven eingemietet, die von der Polizei gesucht werden. Sie tarnen sich als Mutter und Sohn: Mrs. Artminster (Hans-Dieter Zeidler) und Jerry (Edwin Noel). Zwischen dem schweren und dem leichten Jungen wird eine homosexuelle „Mutter-Sohn“-Bindung ausgespielt. Doch Mrs. Artminster kann auch „bi“, was einerseits zur Striptease-Szene eines Negermädchens, einer Hotelserviererin, und andererseits zu wütender Eifersucht Jerrys führt. Auf diesen hat es der Hotelbesitzer abgesehen, eine widerlich frömmelnde Type, doch nicht ohne echtes Gefühl in all der Scheinheiligkeit (Friedrich W. Bauschulte).