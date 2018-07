Es war einmal eine Königin im Neuen Reich des alten Ägyptens. Sie hieß Makeri und war die Gemahlin von Painetchem I. aus der 21. Dynastie. Eines Tages kam sie mit einem Kind nieder, das Prinzessin Moutemhit genannt wurde. Aber die Königin und ihr Töchterchen starben kurz nach der Geburt. Beide überdauerten als Mumien die Jahrtausende.

Als Archäologen die Mumie der Königin vor etwa 50 Jahren wieder auswickelten, fanden sie die Inschrift auf ihrem Sarkophag bestätigt: Die Brust war stark vergrößert und die schlaffe Haut des Unterleibs ließ erkennen, daß sie im Kindbett verstorben sein mußte. Doch wenn die Beschriftung das 41 Zentimeter lange Mumien-Paketchen im Sarg als Prinzessin Moutemhit deklariert, so hat nicht die Wahrheit den Meißel des Steinmetz geführt.

Denn jüngst zogen zwei Zahnmediziner durch das Land, Dr. Paul V. Ponitz von der Universität Michigan (USA) und Dr. Arthur Storey von der Toronto-Universität, und stellten mit einem Präparat radioaktiven Ytterbium 169 röntgenbildähnliche Radiogramme her von alten und neuen Schädeln aus Ober- und Unterägypten.

Bei ihren Forschungen über Gesichtsschädel- und Zahnveränderungen in den letzten 5000 Jahren stießen sie auch auf die Mumie der Prinzessin im Kairoer Museum. Als sie aber das Radiogramm dieser Mumie aus dem Entwicklerbad zogen, staunten sie nicht wenig: Statt eines Menschenkindes offenbarte das Radiogramm einen Affen.

„Sehr ähnlich einem jungen weiblichen Mantelpavian“ lautete die Diagnose eines der führenden Primatologen, Prof. Adolph H. Schultz von der Universität Zürich, der dieser Tage das Bild untersucht hat. Aus den merklich gebogenen Ober- und Unterarmknochen schloß Prof. Schultz auf eine Rachitis durch Vitamin-D-arme Ernährung und mangelndes Sonnenlicht im Käfig.

Die Affenunterschiebung hat auch die Ägyptologen verblüfft. Es ist der bisher einzige Fall einer Tiermumie in königlichen Sarkophagen. Mantelpaviane wurden im alten Ägypten als heilig verehrt und zeitweilig kopierte man die Pavian-Haartracht in den Frisuren. Rätselhaft bleibt, was mit der echten Prinzessin geschah und wie der Affe in den Sarg kam.

Gustav Adolf Henning