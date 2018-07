Betrachtungen zur Preisliste der Verkehrssünden

Von Ernst Hornickel

Das Establishment hat sich einen neuen Dreh ausgedacht, so war aus APO-Kreisen zu vernehmen, die im Frühjahr zu erwartenden Übergriffe der Linksaußen-Revoluzzer schnellstens vor neue, ausgeruhte Richter zu bringen. Die im Namen des Volkes rechtsprechenden Männer werden durch zwei Maßnahmen erheblich entlastet, die am 1. Januar in Kraft treten sollen: die AVEV („Allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Erteilung einer Verwarnung“) und das OWiG („Gesetz über Ordnungswidrigkeiten“).

Da in diesem Lande nur Kraftfahrer und Fußballspieler offiziell verwarnt werden, die letzteren aber ihrer eignen Sportgerichtsbarkeit unterstehen, kann es sich dabei nur um die Bürger am Steuer handeln, die immer mit einem Fuß auf dem Gashebel, mit dem anderen im Gerichtssaal stehen und deren ständige Verirrungen in Schilderwäldern und Paragraphengestrüpp uns den zweifelhaften Ruf eines Volkes der Vorbestraften eingetragen haben.

Man will diese Spezies jetzt nur noch nach dem Promille-Maß, bei Schäden an Leib und Gut und in wirklich kriminellen Fällen vor den Kadi schleppen, vor dessen Richtertischen dann weniger Verkehrssünder stehen werden als je zuvor. Es gibt für gewisse Sünden keine Verhandlungen und Verurteilungen mehr, sondern nur noch die unzweideutige Geste der offenen Hand.

Der Delinquent muß zahlen. Hier und sofort. Das soll nun nicht heißen, daß jeder Kraftfahrer von jetzt ab gehalten ist, jeweils die Höchstbuße von 300 Mark bei sich zu führen, denn die Polizei darf nur bis zu 20 Mark kassieren. Die Reformer haben sich diese neue Spielart des Standrechts zur Entlastung der Gerichte und Geldbeutel und zur Vereinfachung einschlägiger Verfahren ausgedacht.

Nun weiß man, daß Kraftfahrer immer wieder in dieselben Löcher fallen. Man hat ihre Verfehlungen deshalb katalogisiert und mit einer Preisliste synchronisiert. Von jetzt ab hat jede Sünde ihren Tarif, und der Polizist Tetzel hält den Ablaßzettel bereit.