Von Heinz Michaels

Am 9. November 1968 lief Admiral José Celso de Macedo Soares aus zum letzten Gefecht, um der vielgerühmten Freiheit der Meere endgültig den Garaus zu machen.

Auf Anordnung der brasilianischen Handelsmarinekommission, der der Admiral vorsteht, durfte die „Cap San Augustin“ der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft, Eggert & Amsinck, im Hafen von Santos nicht jene 20 000 Sack Kaffee an Bord nehmen, die sie nach Hamburg transportieren sollte. Air Kai stauten sich die Lastwagen mit der Kaffeeladung, und mit den Händen in den Hosentaschen verdienten sich an diesem Tag die Stauer ihren Lohn, den ihnen die Reederei trotzdem zahlen mußte.

Erst energische Proteste der deutschen Kaffeeimporteure brachten die Brasilianer in diesem Fall zur Einsicht. Sechs Tage später dampfte die „Cap San Augustin“ ab – mit Kaffee.

Mit einer Handbewegung hatte Macedo Soares jedoch die geltenden Verträge vom Tisch gewischt: die Pool-Verträge zwischen den europäischen und brasilianischen Reedereien ebenso wie die Statuten der Schiffahrtskonferenzen, die für den Frachtdienst zwischen Europa und Brasilien, bestanden.

Sechs Wochen später feierte der Admiral seinen Sieg: „Diese Konferenz ist nun gebildet worden. Wir begrüßen dies, aber es ist nach unserer Meinung erst der erste Schritt. Wir westlichen Länder sollten uns in nächster Zukunft zusammenschließen, um Bestimmungen festzusetzen und Verbesserungsvorschläge zu erörtern.“

Gemeint war die Brazil/Europe/Brazil Freight Conference, unter deren Statut die am Brasilien-Verkehr beteiligten Reedereien am 29. November ihre Unterschriften setzten. Dieses Konferenz Statut reglementiert die Schiffahrt nun in einer Form, wie es bisher nur in der Luftfahrt üblich ist. Handelten früher die Reeder den Verkehr unter sich aus, so hat sich jetzt die brasilianische Regierung ein massives Eingriffsrecht gesichert.