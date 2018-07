Inhalt Seite 1 — Die Autorität der Freiheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl Gerhard Steck

Karl Gerhard Steck war Schüler von Karl Barth und ist heute Professor für Systematische Theologie an der Universität Münster

Der Titel ist entlehnt, meinetwegen gestohlen – von dem großen, von Johann Christoph Hampe herausgegebenen Werk des Kösel Verlags über das Zweite Vatikanische Konzil. Aber Karl Barth hat eben diesen Titel eine geniale Erfindung genannt, und ich wüßte keine richtigere Perspektive für sein Lebenswerk als eben diese: die Autorität der Freiheit. Wofür das Konzil aufgebrochen ist und steht und wofür auch die katholische Christenheit wird stehen müssen, wenn ihr das Konzil nicht vergebens geschenkt sein soll, dafür stand Karl Barth – zunächst im engeren Bereich der deutschsprachigen Theologie und Kirche, dann immer weiter ausgreifend und wirksam im Bereich von Kirche und Welt überhaupt.

Man sollte wohl besser nicht, wie es manche taten und tun, vom Papst der Protestanten in Basel sprechen. Aber man darf sagen: Was dem orbis catholicus in der Form eines Konzils zuteil wurde, das widerfuhr dem Protestantismus und der übrigen Christenheit durch das Lebenswerk eines einzelnen, eines protestantischen Pfarrers in einem schweizerischen Industriedorf, der dann an den Universitäten Göttingen, Münster, Bonn und Basel lehrte und der von seinem Schreibtisch aus, wie man neulich lesen konnte, zum Kirchenvater des 20. Jahrhunderts wurde.

Seit mehr als sechzig Jahren, genau seit 1906 hat Karl Barth sich öffentlich hören lassen. Mehr als fünfhundertfünfzig Nummern zählte die Bibliographie zu seinem 80. Geburtstag am 10. Mai 1966, und ein paar höchst gewichtige Titel sind inzwischen noch dazugekommen. Die Christenheit kennt kaum einen andern Theologen mit einer solchen Autorschaft; ob mit einer stärkeren geschichtlichen Auswirkung, vermag heute noch niemand zu sagen.

Man kann ihm in allen Bereichen der christlichen Überlieferung begegnen: auf dem Gebiet der Schriftauslegung – mit der Auslegung des Römerbriefs hat er zuerst Gehör und Echo gefunden; auf dem Gebiet des Essays und der Streitschrift – sie bieten dem Leser den leichtesten Zugang, und sie sind für den Gang der Dinge in Kirche und Welt, nicht erst seit 1933, sondern schon in der Frühzeit der sogenannten dialektischen Theologie am unmittelbarsten wirksam geworden. Und wenn er auch den Bann des Historismus in der Theologie gebrochen hat, so war er doch ein Liebhaber der Historie, etwa der Historie Napoleons, und seine Beiträge zur Geschichte der neueren Jahrhunderte müßten manchen Leser mit dem „Dogmatiker“ Karl Barth versöhnen.

Denn zum Dogmatiker im eminentesten Sinn des Wortes ist er dann doch geworden: die Phalanx der Bände seiner „Kirchlichen Dogmatik“ – seit 1932 in dreizehn voluminösen Teilen – steht vor den Erben, und dies in einem Zeitalter, das auch und gerade in Theologie und Christenheit ganz andere Sorgen hatte und einem scheinbar so orthodoxen Lehrgebäude solchen Umfangs nur zögernd näherzutreten vermochte.