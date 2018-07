Von Annelise Thimme

Als Fritz Fischer sein Buch „Griff nach der Weltmacht“ veröffentlicht hatte, kam eines Abends ein Hamburger emeritierter Professor der juristischen Fakultät zu ihm mit den Worten: „Herr Fischer, Sie haben mir meine Weltanschauung zerstört.“ Die durch das Buch wieder ausgelöste Diskussion über die Schuldfrage des Ersten Weltkrieges, die bis zu einer Anfrage im Bundestag führte, ist ein instruktives Beispiel dafür, wie beharrlich Emotionen und Affekte an bestimmte politische Ereignisse gekoppelt werden. Wenn ein namhafter Gelehrter im Jahre 1961 nach einem achtzigjährigen Leben, nach der Erfahrung zweier Weltkriege, nach den Verbrechen des Nationalsozialismus einen derartigen Ausspruch tun kann, dann wird deutlich, wie nachhaltend und tief das Erlebnis des Ersten Weltkrieges, der militärischen Niederlage, der Schuldfrage und schließlich der Revolution im Bewußtsein des deutschen Bürgertums verankert war und in der älteren Generation noch heute verankert ist.

Die Affektgeladenheit dieser Kontroverse scheint als historisches Phänomen interessanter als die Frage selbst, ob das Deutsche Reich am Ausbruch des Ersten Weltkrieges etwas mehr oder weniger „schuld“ war. Denn sie veranschaulicht, daß der Gegenstand der Geschichtsforschung nicht allein die nackten Tatsachen sind, die wir durch minuziöse dokumentarische Aktenforschung mehr oder weniger akkurat rekonstruieren können, sondern daß alles, was geschieht, einen doppelten Aspekt hat, den des objektiven Ereignisses und den der Rückwirkung des Geschehens auf das Bewußtsein der davon betroffenen Menschen. Historisch ist das eine wie das andere gleich relevant, denn das subjektive Bewußtsein bestimmt die Handlungen der Menschen und damit letztlich den Verlauf der Geschichte.

Gerade das Erlebnis des Ersten Weltkrieges hat gezeigt, wie schwierig es ist, „objektiv“ zu bleiben, und wie groß die Gefahr, sich mit der einen oder anderen Seite zu identifizieren und je nachdem entweder einer ganzen Generation Schuld, Hybris oder zumindest Dummheit vorzuwerfen oder aber sie zu verteidigen. Es geht indessen nicht um Dummheit oder Bosheit, auch nicht um bewußte Lüge und Verleumdung, wenn diese auch sicher mit im Spiele gewesen sind, sondern es geht um Phänomene, die uns aus der Psychoanalyse und der Sozialpsychologie bekannt sind: um Tabus und Vorurteile, um Verdrängung, Blockierung und Projizierung, um unbewußte Abwehrmechanismen, von denen auch intelligente Menschen nicht verschont werden. Diese Dinge müssen erkannt werden, wenn nicht das Spiel zwischen Verteidigung und Anklage ad infinitum fortgesetzt werden soll. Eine Voraussetzung dafür ist, daß bestimmte festgefahrene Vorstellungen aus den Geschichtsbüchern verschwinden müssen.

Mehr als in normalen Zeiten bilden sich in Not- und Krisenzeiten bestimmte Symbole, Tabus und Mythen heraus, die nicht ungestraft angetastet werden dürfen. Personen, Ereignisse, ganze Institutionen werden mit einem bestimmten Inhalt versehen und gleichgesetzt und erhalten so oft eine Bedeutung, die mit der Realität sehr wenig zu tun hat. In der Weimarer Zeit kann man tatsächlich von einer Flucht in den Mythos sprechen, der keineswegs nur auf die Rechtsparteien beschränkt war.

Aus dem reichen Arsenal an Mythen und Symbolen der Weimarer Republik („Dolchstoß“, „im Felde unbesiegt“, Novemberrevolution, Hindenburg, Erzberger) sollen zwei Beispiele herausgegriffen werden: die vierzehn Punkte Wilsons und ihre Beziehung zum Versailler Vertrag und der Artikel 231 des Versailler Vertrages, der sogenannte Kriegsschuldartikel.

Als Präsident Wilson am 8. Januar 1918 in seiner Botschaft an den amerikanischen Kongreß die Vierzehn Punkte verkündigte, reagierte die deutsche Öffentlichkeit mit Ärger und Empörung, mit Hohn und Ironie. Daß die Rechtsparteien mit ihren hochgespannten Kriegszielen sie ablehnten, ist selbstverständlich. Aber auch ein Theodor Wolff vom Berliner Tageblatt, also der demokratischen Linkspresse, schrieb dazu: „Es ist doch nicht Gerechtigkeit, nach einem Kriege, den Deutschland, Österreich und Ungarn, die Türkei in Verteidigung, erfolgreicher Verteidigung, ihres Bodens und nationalen Besitzstandes geführt haben, ihnen solche Friedensbedingungen aufzuerlegen, die... für Deutschland das Eingeständnis der vollkommenen Niederlage bedeuten.“