Laßt China schlafen!“ warnte Napoleon, „wenn es erwacht, wird die Welt zu leiden haben.“ Das Erwachen des chinesischen Volkes manifestierte sich 1911 in der Gründung der ersten Republik. Die Revolution schritt im Vergleich zur russischen zwar im Zeitlupentempo voran, war aber auf die Dauer gesehen um so tiefgreifender. Seitdem hat das riesige Land seinen Beobachtern immer neue Rätsel aufgegeben. Obwohl Monat für Monat neue Bücher auch in westlichen Sprachen (aber leider nicht oft in Deutsch) über das „Reich der Mitte“ erscheinen, bleibt es für den Westen, allgemein gesehen, immer noch eine unbekannte Größe.

Es ist begrüßenswert, daß eine historisch grundlegende Abhandlung, die bereits vor einigen Jahren erschien, jetzt in Übersetzung vorliegt. Läßt doch – wie dieses Buch beweist – das Studium der historischen Grundlagen die aktuellen Vorgänge in China nicht mehr rätselhaft, sondern vielmehr logisch erscheinen:

C. P. Fitzgerald: „Revolution in China“; aus dem Englischen von Joseph Kalmer; res novae sische Revolution vom Ursprung über die Kuomintang-Periode bis zum Sieg des Kommunismus. Seine These: Die alten, china-eigenen Ideen leben auch in der neuen Gesellschaftsordnung weiter: Loyalität gegenüber einer Lehre (früher Konfuzianismus, jetzt Kommunismus); Glaube an eine Weltordnung, in der China Zentrum ist; Respekt vor Autorität; Sinn für die Sippe (oder die Partei); Unterordnung des Individuums. Das große Verdienst des Autors besteht darin, daß er die Geschehnisse der Gegenwart auf ihre historischen Wurzeln zurückverfolgt, nicht aus bloßer Liebe zur Vergangenheit, sondern um zukünftige Entwicklungen besser abschätzen zu können.

Professor Fitzgerald geht von jener Lage in China aus, „in der es nur eines kleinen Ansturms bedurfte, um das ganz überalterte Gebäude in Trümmer zu legen“. Da es aber in China infolge des „imperialistischen Kapitalismus“ nicht nur eine einzige Klasse von Unterdrückten gab, bot die „Neue Demokratie“ Maos mit ihrem „Bündnis von Arbeitern, Bauern, kleinen Kapitalisten und nationalen Kapitalisten unter der Führung der Kommunistischen Partei“ allen diesen Klassen einen Ausweg.

In die Zukunft blickend, sah der Verfasser erschienenen Buches im Verhältnis Chinas zu Rußland Entwicklungen, „die Keime künftiger Zwietracht und Ketzerei“ enthielten, und in der Innenpolitik einen künftigen Widerstreit zwischen „den unveränderlichen Dogmen von Marxismus und Maoismus“ und „einem Rest von Menschen mit spekulativer Veranlagung, die interpretieren, vergleichen, analysieren und kritisieren wollen“. Damit hat er praktisch die Kulturrevolution mit ihrer Auseinandersetzung zwischen Mao und Liu prophezeit. Die Unabwendbarkeit einer solchen Entwicklung belegte C. L. Yü in seiner Abhandlung „Tui Chungkung Chengchüante tsai Jenshih“ („Zur Neuerkennung des kommunistischen China“ – in: „Chanwang“, 1. August 1965, Hongkong).

Manche von Fitzgeralds Thesen kann man freilich nicht ohne weiteres akzeptieren: beispielsweise die Behauptung, es habe im frühen China „niemals“ Begriffe für „Demokratie“ gegeben. Bei Mo-tzu (etwa 470–390 v. Chr.) findet man zwar nicht direkt das Wort „Demokratie“, aber seine politischen Ideen kann man durchaus als demokratisch bezeichnen. Denn dieser chinesische Philosoph des Pazifismus verfocht mit seiner Lehre über die „universale Liebe“ („Chien-ai“) wenn nicht unbedingt die Gleichheit aller Menschen, so doch die gegenseitige Angleichung der Bedürfnisse. Hellmut Wilhelm („Gesellschaft und Staat in China“, Hamburg 1960) setzt Mo-tzu und seine Werke sogar mit Rousseau und seinem „Contrat social“ gleich.

Ebenfalls anfechtbar sind Fitzgeralds Ausführungen über die tibetanische Frage. Gewiß, keine chinesische Regierung, „am wenigsten die der Kuomintang“, hat jemals auf Chinas Rechte an Tibet verzichtet, und Mao hat lediglich ausgeführt, „was jede frühere Regierung erhofft und beabsichtigt hatte“; aber kann man so kategorisch wie Fitzgerald behaupten: „Der chinesische Anspruch auf Souveränität über Tibet ist nach internationalem Recht völlig unanfechtbar.“? (Vergleiche dazu: Alfred P. Rubin: „The Position of Tibet in International Law“, – „The China Quarterly“, Juli bis September 1968). Dennoch: ein Buch voll anregender Themen und Thesen und ein höchst willkommener Beitrag zur Diskussion um China. Der Preis ist im Verhältnis zum inhaltlichen Wert niedrig, aber durch die billige Aufmachung (mein Exemplar geht schon nach der ersten Lektüre aus dem Leim) mehr als gerechtfertigt.