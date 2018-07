Hamburg

Sieben lange Jahre hat man sich Zeit gelassen; seit dem Sommer dieses Jahres eilt es auf einmal mit dem Bauprojekt Steilshoop: Der Hamburger Bausenator will 1969 so viele Wohnungen wie irgend möglich im Bau haben, denn es ist Wahljahr. Im Juli nächsten Jahres will er für den neuen Stadtteil, in dem einmal 24 000 Menschen leben sollen, den Grundstein legen. Doch die Planer raufen sich die Haare: Wie sollen sie bis dahin wissen, wohin das Ding überhaupt gehört? Aber der Senator läßt sich nicht beeindrucken; zwei von 22 Wohnblocks müssen dann baureif sein, und das bedeutet: Im Januar sind die Bauanträge einzureichen.

Wenn das gelingt, ist eine große Chance vertan. Steilshoop nämlich sollte die große Wende im Hamburger sozialen Wohnungsbau anzeigen, den Aufbruch aus der Belanglosigkeit zu einer architektonischen, städtebaulichen und sozialen Großtat. Schon 1961 war dieser Beschluß gefaßt worden. Die Stadt ging mit Elan ans Werk, international natürlich; denn in Sachen Architektur hat Hamburg noch nie übertriebenes Zutrauen in die eigenen Kräfte gesetzt. Die Architekten Europas wurden zum Wettbewerb gebeten – zwei Hamburger Architektengemeinschaften holten sich den ersten und den zweiten Preis; der Entwurf der Gruppe Candilis, Josic und Woods aus Frankreich entsprach zwar nicht den Wettbewerbsbedingungen, wurde aber wegen seiner Qualität angekauft.

Soweit hat die Geschichte von Steilshoop Welt-Stadtniveau. Danach geht sie auf die nette Hamburger Art weiter.

1964: Veröffentlichung des vom Hamburger Landesplanungsamt entworfenen Bebauungsplanes, frei nach den Wettbewerbsentwürfen. Protest aus der Öffentlichkeit, weil die Beamten die teuer eingekauften Ideen auf das Hamburger Normalmaß gestutzt hatten.

1965: Neuer Anlauf. Die preisgekrönten Architektengemeinschaften, Burmester und Ostermann, Garten und Kahl sowie das Büro Candilis, werden beauftragt, ein Gutachten abzugeben, wie eine Bebauung in Steilshoop aussehen müßte.

1966 liegt es vor. Der Entwurf greift zurück auf gute Hamburger Traditionen: geschlossene Blocks wie aus der Zeit Fritz Schumachers, Hamburgs berühmtem Oberbaudirektor aus den zwanziger Jahren; 100 mal 120 Meter weite grüne Innenhöfe mit privaten Gärten für die Erdgeschoßwohnungen wie in Harvestehude, das um 1900 entstand und heute noch eine der beliebtesten Hamburger Wohngegenden ist; Kontrast zwischen den weiten Höfen und den nur 28 bis 33 Meter schmalen Straßen, die wie in alter Zeit als Alleen mit Baumreihen bepflanzt werden sollen.