Richard Wagner: „Der Fliegende Holländer“; Adam, Silja, Talvela, Unger, Kozub, Burmeister, BBC-Chor, New Philharmonia Orchestra London, Leitung: Otto Klemperer; Electrola SMA 91 763/65, Subskriptionspreis bis zum 31. Januar 1969 48,– DM, später 75,– DM.

Die vierte stereophone Gesamtaufnahme im Repertoire – gegen die Konkurrenz George London/Leonie Rysanek bei RCA und den Bayreuther Mitschnitt von 1961 bei Philips ist schwer anzukommen. Klemperers Konzept geht weniger auf das „Romantische“ dieser Oper als auf ihre Dramatik. Dabei arbeitet er stationär, entwirft einzelne Bilder, Szenen, der Gesamtablauf tritt etwas zurück. Dafür sind diese Bilder aber mit der Spannung von Unheimlichkeit und von Grausen erfüllt, das Surreale des Abenteuers ist wieder in die Nähe einer durchaus denkbaren Möglichkeit gerückt, man glaubt die von spanischem Schrecken erfaßten Seeleute davonstürzen zu sehen.

Die Aufnahme wäre unüberbietbar, stünden Klemperer dem Konzept adäquate Stimmen zur Verfügung, Im Bayreuther Mitschnitt kann sich Anja Silja als Senta über das Orchester hinweg erheben – hier wird sie gezwungen, alles zu geben, was dazu führt, daß ihre Stimme scharf und gequält klingt. Theo Adams doch eher lyrischer Bariton, auf „hochdramatisch“ umstilisiert, verliert seine Schönheit, und der über eine starke Stimme verfügende Martti Talvela (Daland) ist außerordentlich ungünstig vor das Mikrophon postiert: es klingt, als befände er sich ständig in der Kajüte statt oben an Deck unter den Matrosen. Ein besonderes Manko dieser Aufnahme: der Chor; auch wenn er es mit Wilhelm Pitz’ phänomenalem Bayreuther Ensemble gar nicht erst aufnehmen möchte – etwas präziser, deutlicher, sauberer könnte er schon sein. Lange wird Otto Klemperer der EMI nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Gesellschaft müßte doch Mittel und Wege finden, uns die Einmaligkeit Klemperers besser für die Zukunft zu bewahren.

Heinz Josef Herbort