Von Walter Heist

Eins der zugleich albernsten und ärgerlichsten Bücher, das in den dreißiger Jahren in Frankreich von einem Verlag herausgebracht wurde, der immerhin einen Namen zu wahren hatte, nämlich von Gallimard, trug den Titel: hatte, Doriot.“ Sein Verfasser: Pierre Drieu La Rochelle. Es war eine Sammlung von Artikeln, die der Autor in dem Presseorgan der faschistischen Doriot-Bewegung zu tagespolitischen Fragen geschrieben hatte.

Das Erschreckende an dem Buch war nicht, daß der Autor sich zum Faschismus bekannte. Schließlich hatte er schon in seinem politischen Erstlingsbuch „Mesure de France“ 1922 mit dem „Beispiel des Fascio“ geliebäugelt, und seine Vorstellung von einer politischen Renaissance durch „Elite“-Bildung hat ihn bei allen seinen theoretisch-politischen Wandlungen, deren es nicht wenige gab, begleitet – das Erschreckende war die unsagbare Plattheit der Argumente.

Man fragte sich, wenn man diesen hirnlosen pathetischen Gallimathias las, ob das tatsächlich von einem Mann stammte, der sich mit gewissen Ansprüchen in der Literatur bewegte, der in seiner Jugend mit Aragon und Eluard in Konkurrenz treten zu können glaubte und später Céline, Malraux und Montherlant seine Meister nannte. „Ein wesentliches Element der Würde eines Volkes ist es, Führer zu haben, wahre Führer, die zu befehlen verstehen und die sagen: Wir sind deine Führer!“ – „Die Männer des PPF (Doriots Volkspartei) haben einen einfachen und festen Blick, denn sie haben die Lösung gefunden!“ – „Wir brauchen keine russischen Juden, um uns zu sagen, was die Trikolore wert ist.“

Das sind keine ausgesuchten Zitate aus dem Buch. Sie bezeichnen sein Niveau. Kein Wunder, daß ein Blick über die Grenze Drieu zu der neidvollen Feststellung führte: „Hitler und Mussolini werden von ihren Völkern geliebt, und diese folgen ihnen gern.“

Unter den vom Faschismus verführten Vertretern des französischen Geisteslebens spielt Drieu La Rochelle eine besondere Rolle. Sicher hat die faschistische Krankheit, die Europa in den zwanziger und dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts heimsuchte, auch in Frankreich ihre Spuren hinterlassen, auch wo das faschistische Element nicht zu politischer Virulenz führte. Andererseits konnte nur das im ganzen gegen den Faschismus widerstandsfähigere Frankreich, ohne Schaden an seinem Geist zu nehmen, ein Phänomen wie Céline hervorbringen, in dem die Verzweiflung an der Zeit und den Weltumständen in einen faschistischen Nihilismus umschlug, den man nur fassen kann, wenn man ihn als den politischen Exzeß der Absurdität begreift.

Drieu La Rochelle nimmt innerhalb der faschistischen oder faschisierenden Literatur in Frankreich insofern eine Sonderstellung ein, als er ein französisches Beispiel für jene bei uns wesentlich zahlreicheren Autoren ist, die in den Sog des Faschismus gerieten, weil sie einfach nicht genug Substanz hatten, weder geistige noch gestalterische, um ohne diese damals wohlfeilste Stütze ihre Zeit und deren Probleme bestehen zu können.