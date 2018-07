Von Paul Trappe

Prof. Dr. Paul Trappe ist Direktor des Soziologischen Seminars der Christian-Albrechts-Universität Kiel. In diesem Institut hat der BND mehrmals Mitarbeiter zu gewinnen versucht.

Ich gehe davon aus, daß die Arbeit des BND legal ist und auch prinzipiell legitim, daß diese Arbeit jedoch bei einer rechten Interessenabwägung auch zu einer illegitimen werden kann. Dies ausfolgenden Gründen:

1. Die Verbindung wissenschaftlicher Forschungstätigkeit auf Universitätsebene – zumal solche im Ausland – mit nachrichtendienstlichen Aktivitäten führt, insbesondere wenn sie ruchbar wird, zu einer Kompromittierung nicht nur des betroffenen Instituts, sondern der Wissenschaft schechthin. Die Wissenschaft benötigt einen freien Raum, in dem Nachrichtendienste nichts zu suchen haben: Die Risiken für die Wissenschaft sind zu hoch, als daß man sie in Kauf nehmen dürfte (leichtfertig, in Anerkennung eines bekannten aber nur scheinbar höheren Interesses, das von Seiten eines Nachrichtendienstes hervorgehoben werden könnte).

2. Werden die Verbindungen zwischen einem Nachrichtendienst und einzelnen Angehörigen einer Universität ohne Wissen des jeweilen Institutsdirektors aufgenommen und gepflegt, führt dies zu einer Störung des Arbeitsklimas innerhalb des Instituts, unter der die menschlichen Beziehungen und die eigentliche Arbeit nur leiden können.

3. Für eine wissenschaftsfremde Tätigkeit angeworbene Nachwuchswissenschaftler werden, insbesondere wenn sie im Ausland tätig werden und für solche Tätigkeiten keine Schulung besitzen, in eine erhebliche Gefahr gebracht. Es ist nicht übertrieben, in diesem Zusammenhang von einer möglichen Lebensgefahr zu sprechen. Die Aufdeckung einer solchen Tätigkeit durch ausländische Spionageabwehr kann im übrigen zur erheblichen Gefährdung anderer tatsächlich einschlägig betroffener, aber auch nichtbetroffener Wissenschaftler führen.

4. Selbst wenn heute geltend gemacht wird, die Kontaktnahme mit Nachwuchswissenschaftlern stünde mit der Anwerbung regulärer Mitarbeiter des BND in Verbindung, so ist nicht einzusehen, warum diese Wissenschaftler nur im Wege der Berichterstattung aus dem Ausland auf ihre Eignung hin „getestet“ werden konnten. Auf Grund der Themen, die im Ausland bearbeitet wurden und die einige politische Brisanz in sich trugen, konnte der Verdacht bisher nicht glaubhaft entkräftet werden, daß die Berichte echte Geheimberichte waren. Sie lagen übrigens sachlich außerhalb der Forschungsbereiche des Seminars.