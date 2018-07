Aus einer Stellungnahme von Rektor und Senat der Universität Kiel

„Mit seinen Versuchen, Führungskräfte zu gewinnen – bei denen immer wieder der Eindruck entstanden ist, daß die Angeworbenen auch neben ihrer eigentlichen Tätigkeit Informationen an den BND liefern sollten – stellt der BND die Grundnotwendigkeiten wissenschaftlichen Arbeit in Frage und greift direkt in den Wissenschaftsbetrieb ein. Wissenschaft ist nur dann möglich, wenn zwischen allen am Wissenschaftsprozeß Beteiligten prinzipielle Offenheit herrscht, alle benutzten Daten und erzielten Resultate zugänglich gemacht werden und jede mögliche Problemlösung frei geäußert wird. Ohne eine solche Offenheit ist keine fundierte Kritik und damit kein Fortschritt wissenschaftlicher Erkenntnis möglich.

Das Geheimhaltungsprinzip eines Nachrichtendienstes steht zu diesen Vorbedingungen wissenschaftlicher Arbeit in fundamentalem Gegensatz. Die Möglichkeit, daß neben wissenschaftlichen Ergebnissen beliebig andere Informationen zu unbekannten politischen und nicht-wissenschaftlichen Zwecken den Bereich der Wissenschaft verlassen können, schränkt das notwendige Vertrauen und die damit verbundene Offenheit schwerwiegend ein. Dies um so mehr, als nicht auszuschließen ist, daß für den Nachrichtendienst nicht nur Informationen über Sachprobleme, sondern auch Angaben über Personen von Interesse sind. Es beunruhigt deshalb zutiefst, daß bereits viele Wissenschaftler ihre Mitarbeit zugesagt haben sollen und der Verdacht bestehen muß, daß die Universitäten mit Informanten durchsetzt sind oder werden.

Neben diesen schwerwiegenden Störungen innerhalb des Wissenschaftsbetriebes werden durch die Verquickung wissenschaftlicher Arbeit mit außerwissenschaftlichen Interessen die verschiedensten Forschungsrichtungen nachhaltig geschädigt. Die Gewinnung ihrer empirischen Daten wird nahezu unmöglich, wenn nicht mehr garantiert werden kann, daß sie nur für wissenschaftliche Zwecke gesammelt werden. Das gilt besonders für die Forschung in Entwicklungsländern, die durch die Verbindung mit nachrichtendienstlichen Aufgaben insgesamt in Frage gestellt wird.“