Kein Zweifel, daß sich in der Bundesrepublik im Laufe der Jahre man dies Vorurteil gegenüber den politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen in der durch Mauern, Stacheldraht und andere Schikanen von uns abgetrennten Deutschen Demokratischen Republik festgenistet hat. Kein Zweifel auch, daß diese Vorurteile gegenüber der „Zone“ – diese Bezeichnung ist typisch für die weitverbreiteten Klischeevorstellungen von der DDR – von mancher Seite noch kultiviert werden. Solche Klischees gelten vor allem auch für das vermeintliche, große Wohlstandsgefälle zwischen den beiden Teilen Deutschlands; um so verdienstvoller sind klärende Deutschlands; wie sie beispielsweise das Zweite Deutsche Fernsehen mit der Sendung „drüben“ unternimmt.

So mag es denn manchen Bundesbürger überrascht haben, zum 3. Advent zu erfahren, daß es in der DDR ein „Überangebot“ an Fernsehgeräten gibt, dem man dadurch abzuhelfen sucht, daß man Kreditkäufe wesentlich erleichtert und neuerdings sogar auf Anzahlungen verzichtet. Dieses „Überangebot“ wurde auf dem Bildschirm eindrucksvoll durch den Blick auf ein mit Fernsehgeräten vollgestopftes Fachgeschäft dokumentiert. Nur, die Dokumentation hatte einen Haken. Der Kommentator verschwieg, daß selbst die einfachsten Fernsehgeräte drüben nicht unter 2000 Mark zu haben sind. Womit sich das „Überangebot“ leider leicht erklärt. Fernsehgeräte wie auch andere Haushaltsgeräte – von Automobilen ganz zu schweigen – bleiben drüben rationiert. Über den Preis nämlich. W. B.