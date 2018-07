Mitten in die äußerst gespannte Atmosphäre zwischen Israel und Jordanien ließ König Hussein einen Versuchsballon hochgehen, der vielleicht das erste Zeichen für eine Friedensregelung im Nahen Osten sein kann: In einem Interview für den Observer-Korrespondenten Gavin Young erklärte er sich bereit, seine Souveränität über das von Israel eroberte Westufer des Jordan abzutreten. Falls die dort wohnenden arabischen Palästina-Flüchtlinge dies wünschten, könne man den neuen Staat auf dem ehemals jordanischen Territorium „Palästina“ nennen. Hussein erklärte weiter, wenn sein Volk einverstanden sei, wolle er sich mit der Herrschaft über das Ostufer des Jordan begnügen, das ehemalige Transjordanien.

Husseins Vorschlag deckt sich mit Plänen, die ihm während der letzten Monate sowohl von Israel – durch Vermittlung des arabischen Bürgermeisters von Nablus – als auch von den Amerikanern zugetragen wurden. Die Regelung würde etwa wie folgt aussehen:

Cisjordanien wird von den israelischen Truppen geräumt.

Die Altstadt von Jerusalem wird Verwaltungssitz eines autonomen Staates Palästina, der zu Transjordanien in ein besonderes Verhältnis tritt.

Dieser Staat hat freien Zugang zu den Mittelmeerhäfen Haifa und Gaza.

Das gesamte Gebiet wird entmilitarisiert.

Offiziell distanzierte sich Hussein von der Schlußfolgerung des Journalisten, daß er mit seinem Vorschlag eine Friedenslösung ermöglichen wolle. Er habe lediglich „von Plänen und Ansichten über die Einführung einer dezentralisierten Regierungsweise nach der Befreiung des Westufers“ gesprochen. Jordanien tat ein übriges, um sich nicht bei seinen arabischen Freunden dem Verdacht auszusetzen, es sei weich geworden: Ein Treffen zwischen israelischen und jordanischen Offizieren an der Allenby-Brücke wurde am Montag kurzfristig abgesagt. Außerdem beschwerten sich die Jordanier bei der UN über die israelische Besatzungspolitik.

Dennoch sprechen verschiedene Anzeichen dafür, daß der Observer die Gedanken Husseins richtig wiedergegeben hat. Die Tätigkeit der von jordanischem Boden aus operierenden Guerillas setzt seinen Staat der dauernden Gefahr israelischer Vergeltungsschläge aus, die die Wirtschaft des Landes lahmlegen könnten. Andererseits ist Hussein in steter Gefahr, von den radikalen arabischen Nationalisten gestürzt zu werden, wenn er den Untergrundkampf gegen Israel nicht genügend unterstützt. Im besetzten Gebiet selbst wünschen viele Araber ein friedliches Einvernehmen mit den Israelis.

Israelische Politiker haben erkennen lassen, daß man mit Jordanien und Ägypten immer noch über die Grenzen verhandeln könnte. Verteidigungsminister Dayan in Washington: „Wir sind bereit, die Waffenstillstandslinie zu ändern. Wir wollen aber nicht zu den alten Linien zurückkehren; wir wollen neue Linien.“ Im israelischen Außenministerium war zu hören, daß sogar der Status von Jerusalem noch Gegenstand von Verhandlungen sein könne.

Die israelische Sorge, daß der neue amerikanische Präsident Nixon nicht mehr so eindeutig die Sache Israels verrechten werde wie seine Vorgänger, hat sich nach dem Besuch Dayans in Amerika etwas gelegt. Nixons Sonderbeauftragter, William Scranton hatte während seiner Rundreise durch den Nahen Osten erklärt, die USA müßten in diesem Geriet künftig „unparteiischer“ vorgehen. Nach einem Gespräch mit Nixon gab auch Dayan zu, daß bessere Beziehungen Amerikas zu den Arabern zu begrüßen seien, da sie ein Gegengewicht zu dem starken sowjetischen Einfluß schafften.