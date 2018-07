Mittwoch, 11. Dezember, ARD: „Vietnam – Herbst 68“

Schlechter als in diesen Vorweihnachtswochen, sollte man meinen, kann das Programm nicht mehr werden. Verdrossener können Redakteure die Arbeit nicht tun; Routine hat den letzten Rest von Spontaneität und Elan amalgamiert. Kein Experiment, kein neuer Einfall, keine Nuance, die Aufmerken erregte. Gauner bekämpfen die Gauner, Tennisschläger streiten mit Kanonen; man dokumentiert, was ohnehin anliegt, man hinkt hinterdrein, kommentiert Schlagzeilen, statt welche zu schaffen.

Die Magazine eröffnen ihr Pensum, das scheinbar Aktuelle am Anfang – und am Schluß die Schmonzette, betuliche Kommentare ebnen Widersprüche ein: Report, Panorama und Monitor drapieren sich mehr und mehr als Worte zum Sonntag; das Unrecht, das zum Himmel schreit, schreit nicht auf der Erde. (Dafür sorgen die freundlichen Herren, die den Informationen mit Hilfe von moraltheologischen Volten ihre Überzeugungskraft nehmen.)

Advent, im Horten- und im Woolworth-Stil, beherrscht jetzt die Schirme; die Kleinen singen, und das Ministerchen lächelt; mit festlichen Augen werden Geschäfte getätigt. Zum Krimi fügt sich das Kyrieleis, Stimmung ersetzt allüberall Qualität: Gottlob, daß man wenigstens (neben Troller) noch einen Peter Scholl-Latour aufbieten kann. Vor zwei Jahren, wir erinnern uns gut, malte er in der Manier von 1. Samuel 17 den Kampf zwischen dem heldenmütigen David und dem frustrierten Goliath aus, zeigte die GIs beim body-count und sprach von den rentenlosen Krüppeln des Machthabers Ky (vergaß auch nicht, der zur Prostitution gezwungenen Witwen in Südvietnam zu gedenken). Jetzt hatte sich bestätigt, was damals vorhergesagt wurde. Jetzt kamen die Sieger – ins Bild, die kleinen Männer mit dem Dreieckshut und den kleinen balancierenden Rädern, ein Megaphonmund gab das Ende der Luftangriffe bekannt, Arme sausten in die Höh’, und durch die Mondregion des Pfannenstiels fuhren auch am Tag wieder die Wagen.

Ergreifend waren diese Bilder aus Nordvietnam: Die phäakische Landschaft aufgenommen im Auftrag einer Regierung, die mitten im Kriege beginnt, an die Touristen von morgen zu denken; die Finger des seine Leute belehrenden Ho im Wechselspiel mit dem mastabwärts sinkenden Sternenbanner: Triumph und Niederlage bezeichnend.

Ein Resümee war es, akzentuiert durch Bilder aus dem Norden, das am Schluß die Kraft und Logik einer inspirierten (aber faktisch abgestützten) Prophetie gewann: Der Neutralisierung des einen folgt die Neutralisierung des anderen Teils, eine asiatische Form des Nationalkommunismus gewinnt an Gestalt, Amerikaner und Chinesen schauen ärgerlich zu.

Vietnam – Herbst 68, eine Sendung von Peter Scholl-Latour, war ein Lichtblick inmitten trostloser Wochen, ein Lichtblick wie die KPD-Dokumentation Hermann Webers. Aber eine einzige Stunde bedeutender Publizistik, und sonst nur alte Filme, schlechte Shows, müde Debatten und Weihnachtsmusik – das reicht nicht aus, das ist beschämend. Momos