Die Finanzreform und der Mansholt-Plan sind in Bonn in einer Form behandelt worden, die peinlich ist

Kurt Georg Kiesinger und Willy Brandt müßten schleunigst die meisten Ministerpräsidenten und Länderminister ihrer Partei wegen parteischädigenden Verhaltens aus der CDU beziehungsweise der SPD ausschließen.

Sechs von elf Länderchefs und ihre Minister sind drauf und dran, die Große Koalition in Bonn in den Augen der Bevölkerung unglaubwürdig zu machen. Sie bringen die Finanzreform in Gefahr, die nach den Worten des Bundeskanzlers Prüfstein dieser Regierungskoalition ist. Wie wollen sich die beiden Bonner Regierungsparteien im nächsten Jahr vor den Wählern rechtfertigen, wenn ihr wichtigstes Reformvorhaben scheitern sollte?

Selbstverständlich wäre es utopisch, wollte man von den beiden Parteivorsitzenden Kiesinger und Brandt ernsthaft den Ausschluß der Ministerpräsidenten Filbinger und Zinn verlangen. Der CSU-Chef Strauß müßte als Bundesfinanzminister und damit als „Vater der Finanzreform“ dann erst recht auch Ministerpräsident Goppel und die gesamte bayerische Regierung aus der CSU ausschließen, die erst wieder am Wochenende auf dem CSU-Parteitag so kernige Worte gegen „die Zentralisten da in Bonn“ fanden.

Daß umgekehrt die Zentralisten, die Bundestagsabgeordneten, über das Verhalten der Ministerpräsidenten in der vergangenen Woche mehr als verstimmt waren, liegt an dem Verhalten der Länderfürsten am Tage der Verabschiedung der Reform im Bundestag, Die Fürsten glänzten durch Abwesenheit und ließen sich durch den hamburgischen Senator Ernst Heinsen vertreten. Er sprach von dem nun noch breiter gewordenen Graben zwischen Bund und Ländern, den man nicht mehr überspringen. werde. Die Ministerpräsidenten Filbinger, Goppel, Zinn und Kühn sowie die ersten Bürgermeister Bremens und Hamburgs, Koschnick und Weichmann, ließen gleichzeitig eine vorbereitete Presseerklärung verteilen, in der sie jedes Entgegenkommen gegenüber den Vorstellungen von Bundesregierung und Abgeordneten entschieden ablehnen.

Die Anhänger eines kooperativen Föderalismus befürchten mit Recht, daß sich eines Tages dieses schroffe Verhalten als schädlich für die föderalistische Idee erweisen wird. Das Verhalten war, unvernünftig, denn die vor zwanzig Jahren von den Siegermächten aufgedrängte Verfassung kann durch solche Streitereien zwischen Bund und den Ländern in der Bevölkerung nur noch mehr an Respekt verlieren.

Während die Aufgaben eines modernen Industriestaates das Schwergewicht der staatlichen Führung immer mehr auf den Bund verlagern, gebärden sich manche Länder nicht viel anders und besser als die Partikularisten des Mittelalters.