Von Robert Lucas

Wann haben Sie die Phänomene zum erstenmal beobachtet, Mrs. Roberts?“ Eine kleine, etwas plumpe Frau mit einem gutmütigen vertrauensuchenden Hausfrauengesicht, ein anonymes, verwechselbares Gesicht. „Zum erstenmal? Bald nachdem wir eingezogen waren, das war vor sechs Jahren.“

„Klopfgeräusche?“

„Fußtritte. Trapp, trapp, trapp. Die Treppe rauf und runter. Aber vor allem über meinem Bett, oben im Mansardenzimmer. Trapp, trapp, trapp. Türen werden zugeschlagen, Schubladen heraus- und zurückgeschoben.“

Sie spricht mit leiser, trauriger Stimme ohne einen Versuch, den Sachverhalt zu dramatisieren.

Das Haus besteht eigentlich aus zwei Häusern, aber die Trennungsmauer wurde durchbrochen, um eine Verbindung zwischen den beiden Teilen herzustellen. Es liegt in einer armseligen Gasse in Westlondon. Ein Slumstreifen, grau in grau, in dem die schmalen, müden Häuser einander gleichen wie ein Ei dem andern.

„Und das geschieht immer nachts?“