Von Josef Müller-Marein

Norbert Jacques, unser lieber Freund, pflegte zu sagen: „Es ist nicht einfach, Luxemburger zu sein. Luxemburg – das ist Paradies und Ziel des Heimwehs; Luxemburg – das ist ein Land, dem die Geschichte Wunden schlug, die schlecht vernarbt sind, und jeder Luxemburger trägt sie herum.“

Auch er trug seine Narben. Er war in Luxemburg, der Stadt, geboren und, da es keine luxemburgische Universität gibt, wenn auch seit eh und je sehr gute Schulen, nach Bonn zum Studium gegangen; es hätte genauso die Wahl auch auf Lüttich oder Nancy fallen können. Man weiß, daß Jacques früh in den Dienst der „Frankfurter Zeitung“ trat und sich als Weltreisender einen großen Namen machte. Er starb an der Mosel. Obwohl hochbetagt, hatte er die Schönheit dieses Flusses ein letztes Mal sehen und ihr Schicksal – übrigens für die ZEIT – noch einmal beschreiben wollen. Er war ein vollblütiger Mann, wie man deren in Luxemburg viele trifft, und der Titel seiner Biographie, „Mit Lust gelebt“, könnte der Stempel auf das Leben manchen Luxemburgers sein. Sein „Dr.-Mabuse“-Roman, der auch ein hinreißender expressionistischer Filmstoff wurde, hat Generationen von Lesern beeindruckt. Aber ein Land gibt es, wo sein Nachruhm nicht im geringsten zu wirken scheint: Luxemburg.

Im übrigen sollte sein Beispiel hier nur deshalb erwähnt sein, weil Norbert Jacques bei weitem nicht der einzige Luxemburger war, der in jungen Jahren dem Lauf der Flüsse folgte, aus Neugierde oder um etwas zu lernen, und dann „draußen“ blieb, nie wiederkam: Draußen aber leben sie dann sozusagen luxemburgisch weiter: gezeichnet von zwei Kulturen, manchmal „gebrannte Kinder“ zwischen den Feuern, in jedem Falle leidenschaftliche Vermittler, wie dies gegenwärtig auch für den Luxemburger Charles Cordian Troeller zutrifft, der in Paris lebt und nicht müde wird, diese Stadt und seine Bürger den deutschen Lesern und „Fernsehern“ zu schildern. Ihn allerdings scheint sogar in Luxemburg jedes Kind zu kennen: als einen Luxemburger. Ob er dies nicht allein der „Breitenwirkung“ des Fernsehens verdankt, sondern auch dem Umstand, daß er gut luxemburgisch den französischen Teil seines Namens vorne trägt? „Ich bin eine Ausnahme“, sagte Norbert Jacques. „Ich bin französisch hinten.“ In dieser Hinsicht fällt René Deltgen nicht aus dem Rahmen. In anderer auch nicht: Obwohl das Luxemburger Theater einen guten Ruf genießt, ist er nach seinen Bühnenlehrjahren in Deutschland nicht in seine Heimat zurückgekehrt.

„Für überragende Kräfte ist unser Land zu klein“, sagte mir ein Professor der höheren Schule, nachdem in unserem Gespräch jene drei luxemburgischen Namen aufgetaucht waren. Und da es in Luxemburg Usus ist, alle Dinge, auch die schmerzlichen, eher in leichtem als pathetischem Tone abzuhandeln, fügte er hinzu: „Und erinnern Sie sich, daß nicht einmal die ‚Hohe Behörde‘ uns ganz treu sein konnte?“

Was lernen Kinder in Luxemburger Schulen? Sie lernen beispielsweise, daß sie „dreisprachig“ seien, und richten sich danach. Haben sie mit der Behörde zu tun, so kleiden sie ihr Anliegen in ein etwas poltriges Französisch. In dieser „Amtssprache“ sind nicht nur die offiziellen Papiere, sondern auch die Angaben auf dem Flugplatz und den Bahnhöfen verfaßt. Was dann nicht hindert, daß man auf deutsch Flug- und Fahrkarte bestellen kann. Die Auslagen der großen Bücherläden zeigen so viel deutsche wie französische Literatur. Und was das größte Schaufenster mir erzählte, war dies: Deutsch die Märchen und die – technischen Werke. Französisch die schöngeistige Literatur; Balzac siegt über Fontane, die französischen Schriftsteller der Gegenwart über die deutschen; dann noch deutsche Gebet- und Erbauungsbücher.

Land der drei Sprachen