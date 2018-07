Inhalt Seite 1 — Feind steht rechts Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl-Heinz Jan Ben

Kurt Sontheimer: "Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik"; Studienausgabe mit einem Ergänzungsteil: "Antidemokratisches Denken in der Bundesrepublik"; Nymphenburger Verlagshandlung, München 1968; 363 Seiten, 17,– DM.

Wolle man die Nationaldemokratische Partei verbieten lassen, dann, so meint Franz Josef Strauß, müsse man gleichzeitig auch ein Verbot des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes beantragen. Des Beifalls kann er gewiß sein, denn die ebenso bequeme wie billige Gleichsetzung von rechtem und linkem Extremismus ist ein weitverbreitetes Denkübel in unserer Gesellschaft. Da sich wieder einmal die Begriffe zu verwirren drohen, wieder einmal viele Bürger in Deutschland die Gefahren von links weit überschätzen, die Gefahren von rechts hingegen gern zu untertreiben pflegen, ist es an der Zeit, auf einen Essay hinzuweisen, der bei der Beurteilung der bundesrepublikanischen Krise die Fronten klären hilft.

Man braucht Kurt Sontheimers großes Buch über das "antidemokratische Denken in der Weimarer Republik" nicht mehr vorzustellen; es hat sich längst seinen anerkannten Platz in der zeitgeschichtlichen Literatur erobert. Nach acht Jahren hat nun der Verlag eine Paperbackausgabe herausgebracht, die sich von der Erstausgabe auch insofern vorteilhaft abhebt, weil sie vom Ballast vieler entbehrlicher Zitate befreit wurde. Als er das Manuskript im Sommer abschloß, kamen dem Berliner Politikwissenschaftler Zweifel, ob die Formel "Bonn ist nicht Weimar", die seinerzeit unumstritten war, noch voll und ganz stimme. Darum entschloß er sich, "die Rolle des antidemokratischen Denkens im Rahmen des politischen Systems der Bundesrepublik fragmentarisch zu analysieren".

Jene These, daß die staatserhaltenden Parteien der Bundesrepublik wiederum wie in Weimar zwischen links und rechts zerrieben werden könnten, wird von Sontheimer als eine Schutzbehauptung des Bonner Establishments entlarvt. Ihr liegt das Mißverständnis zugrunde, als sei die außerparlamentarische Opposition schon deswegen, weil sie das System der Großen Koalition angreift, notwendigerweise antidemokratisch. Sontheimer begreift die junge Bewegung, im ganzen gesehen, als "eine positive demokratische Herausforderung an unsere Demokratie, demokratischer zu werden, die Menschen mündiger und freier zu machen, sie zu emanzipieren", als ein "Ferment zur Reform", als Impuls für einen Verjüngungsprozeß der Bundesrepublik. Wird unser Staat und wird unsere Gesellschaft demokratischer, so ist der Autor optimistisch genug, an die politische – Ohnmacht jener linksradikalen kleinen peripheren Gruppe zu glauben, die das parlamentarische System durch eine idealisierte Räterepublik ersetzen möchte, von der auch Sontheimer befürchtet, sie könne zur totalitären Herrschaft entarten.

Sontheimer hat den grundlegenden Unterschied zwischen linken und rechten Radikalen herausgearbeitet; jene sind in der Gesinnung demokratisch, diese antidemokratisch. Niemand unter unseren Wissenschaftlern ist kompetenter als er, um das politische Gedankengut der Weimarer und der Bonner Zeit vergleichend zu untersuchen. Sein Urteil über die Nationaldemokraten: "Ihr Ideengut ist eine an die Verhältnisse der Bundesrepublik angepaßte Neuauflage desselben diffusen Ideenkonglomerats, das die Weimarer Opposition von rechts gegen die Republik einsetzte: Anti-Liberalismus, vehementer Anti-Marxismus und Anti-Kommunismus, Anti-Pluralismus, Anti-Rationalismus, Anti-Intellektualismus, und das alles überzuckert durch ein "organisches" Gemeinschaftsdenken.

Sontheimers zentrale These wird man in Bonn nicht gern vernehmen: Das starke Aufkommen der Rechtsradikalen in den letzten zwei Jahren erklärt er sich "mit dem Erstarken rechter Strömungen innerhalb der offiziellen Politik der Bundesregierung und einiger ihrer Parteigruppen und sozialen Machtgruppen". Er nimmt dabei rechtskonservative Publizisten wie Mohler, Martini, Studnitz, Zehrer, Schlamm und Walden nicht aus; der neue Nationalismus in den seriösen Springer-Blättern ist in seinen Augen "nur die literarisch aufgeputzte und von allzu krudem Primitivismus befreite Version des gleichen nationalistischen Denkens und Fühlens", wie es bei den Nationaldemokraten anzutreffen ist.