Sehr sehenswert:

„Chronik der Anna Magdalena Bach“, von Jean-Marie Straub. Immer wieder angekündigt, immer wieder verschoben: die Premiere dieses schönen Films, der es nicht verdient hat, daß seine Produzenten, die sich genug blamiert haben, nun auch noch auf ihm sitzen bleiben und sich immer neue krumme Touren einfallen lassen.

„2001: Odyssee im Weltraum“, von Stanley Kubrik. „Rosemaries Baby“, von Roman Polanski. „Zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiß“, von Jean-Luc Godard. „Paris gehört uns“, von Jacques Rivette. „Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos“, von Alexander Kluge.

Sehenswert:

„Thomas Crown ist nicht zu fassen“, von Norman Jewison. So stellt sich Hollywood heute einen Erfolgsfilm vor: Norman Jewison mußte ihn drehen, denn ein Film, den Norman Jewison gedreht hat, bekam den letzten Oscar-Regen ab; Faye Dunaway mußte die weibliche Hauptrolle spielen, denn noch ist sie als Bonnie nicht vergessen; Steve McQueen bot sich als ihr Partner an, er ist zur Zeit der netteste Junge, den Hollywood hat; Michel Legrand war der richtige Mann für die Musik; schließlich wurden auch für die Ausstattung, Interieurs, Kleider und Schmuck, erste Kräfte engagiert. Und die Geschichte? Sie ist nicht schlecht: Ein reicher Mann, dem es nicht ums Geld geht, obwohl er nie scherzt, wenn es um Geld geht, läßt eine Bank ausheben; die Polizei ist machtlos, das Geld verschwindet in der Schweiz. Er ist nicht zu fassen; auch Faye, als Versicherungsagentin, schafft es nicht. Menschen kommen nicht zu Schaden; es geht Thomas Crown nur um seine Person und das System. Daß Hollywood ihn gewinnen läßt, muß wohl eine Rechnung sein, die aufgeht. Und Norman Jewison? Er weiß, wie man solche Dinger dreht, immerhin.

Im Fernsehen: „Mitternachtsspitzen“, von David Miller. Thriller. ARD am 18. Dezember. „Die Basilisken“, von Lina Wertmüller. ARD am 23. Dezember.

Ferner laufen: