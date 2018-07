Im Luftverkehr von, nach und innerhalb der Bundesrepublik soll Frieden auf der Erde herrschen bis zum 10. Januar; zum gegenseitigen Wohlgefallen werden sich die Flugleiter aber noch mit dem Innenministerium zusammenraufen müssen.

Die weihnachtliche Unterbrechung in der Goslow-Aktion dürfen Fluggesellschaften und Fluggäste einem Telegramm zuschreiben, das Staatssekretär Gumbel aus dem Bundesinnenministerium am Montag letzter Woche nach Frankfurt schickte. Dort hatte der Vorstand des Verbandes Deutscher Flugleiter in einer Pressekonferenz angekündigt, auch zum Feste des Friedens die Kampfmaßnahmen fortzusetzen, wenn nicht aus Bonn ein sichtbares Zeichen des guten Willens komme. Gumbels Telegramm mit finanziellen Zusagen und dem Versprechen einer Strukturverbesserung der Flugleiterlaufbahn wurde als das erwartete Zeichen anerkannt, und die Flugleiter schwenkten auf gemäßigten Kurs.

Das Telegramm, das Innenminister Benda an die Flugleiter schicken ließ, spiegelte jedoch deutlich das Unvermögen wider, einen hochqualifizierten Spezialberuf im Rahmen eines antiquierten Beamtenrechts zu sehen. Die im Telegramm ausgesprochene Befriedigung, daß unangebrachte Polemik der besseren Einsicht gewichen sei, ist in diesem vielschichtigen Problem nicht die angemessene Tonart. Es ist lange genug vor der Misere in der deutschen Flugsicherung gewarnt worden, doch nach bewährtem Bonner Verfahren wurde auch hier so lange gewartet, bis der Krach nicht mehr zu vermeiden war.

Sogar der Frontstadtgeist Berlins wurde – wieder einmal – per Telegramm beschworen, um die erbitterten Flugleiter zu beruhigen. Dieses Telegramm hatte der CDU-Abgeordnete Lemmer abgeschickt mit der Bitte, man solle wenigstens über Weihnachten den Berlinverkehr normal abfertigen. Nur mangelnde Sachkenntnis kann in diesem Bestreben, politisches Kapital aus einer derartigen Situation zu schlagen, als mildernder Umstand gewertet werden. Es wäre nicht nur technisch unmöglich, im engverzahnten Luftverkehr bestimmte Teile des Netzes zu isolieren, auch die international anerkannte Regel, wer zuerst ankommt, wird zuerst abgefertigt, hätte kaum ohne massive Gegenwehr der Fluggesellschaften verletzt werden können.

Die Flugleiter konnten sich auch der sicherlich besseren Einsicht nicht verschließen, daß es kaum vertretbar gewesen wäre, eine nach vielstündigem Atlantikflug ankommende Maschine zugunsten von Kurzstreckenflugzeugen zu benachteilen. Kurt Trettner