Inhalt Seite 1 — Gewinn des Verlustes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vor deutschen Gerichten kämpfte Agfa hartnäckig um eine bereits halbverlorene Bastion. In der letzten Woche, nach fast anderthalb Jahren Kampf und nach einigen Teilsiegen, mußte Agfa die Bastion endgültig räumen. Das Bundesverfassungsgericht hob die Preisbindung für Farbumkehrfilme mit einem in der Härte überraschenden Urteil auf. Ein Widerspruch ist nicht mehr möglich. Mit Agfa-Gevaert verloren auch die Firmen Kodak und Minnesota Mining and Manufacturing (3 M/Ferrania).

Das Gericht verbot die weitere Preisbindung für alle Filme, wenn der gebundene Preis gleichzeitig die Entwicklung des Films einschließt (das war bisher üblich bei farbigen Dia- und Schmalfilmen). Für den Verkaufspreis des Films allein steht es dagegen den Herstellern frei, eine neue Preisbindung anzumelden. Davon allerdings will die Industrie nichts wissen.

Die eigentlich Blamierten aber sind die Fachgeschäfte des deutschen Photoeinzelhandels. Von heute auf morgen purzelten bei ihnen die Preise um etwa 30 Prozent. Den Agfacolor CT 18 gibt es jetzt schon für 9,90 Mark (bisher 13,90), der Agfa- und Kodak-Super-8-Schmalfilm kostet nur noch 17,90 (bisher 21,50).

Daß sich nach dem Fall der Preisbindung die Preise fast überall auf ein niedrigeres Niveau einpendeln werden, verdanken die deutschen Photoamateure den Großen im Handel – Photo-Porst und auch Ratio. Das Nürnberger Unternehmen Porst, so heißt es, wird in Zukunft das Preisniveau bestimmen.

Ratio und Porst schossen schon vorher, unter die Wasserlinie der offiziellen Preise und verkauften preisgebundene Photoartikel billiger. Doch ihre verbraucherfreundliche Preispolitik wurde in den vergangenen Monaten noch immer gestoppt. Mit einstweiligen Verfügungen, die in erster Linie Agfa-Gevaert erwirkte, wurden die Niedrigpreiskampagnen verboten. Damit ist es endgültig vorbei.

Bei der Verteidigung der Preisbindung bewies Agfa dem Fachhandel Nibelungentreue. Denn der feste Preis diente hauptsächlich dazu, den Händlern eine hohe Spanne zu garantieren. Kaum aber war die Preisbindung gefallen, da erhöhte Agfa seine Nettopreise. Der Preis des CT 18, Eckpfeiler des Geschäfts, stieg von 9,01 auf etwa 9,50 Mark (Einkaufspreis für den Handel einschließlich Entwicklung). Diese Preiserhöhung wird Agfa trotz Niederlage im Prozeß einen ansehnlichen Gewinn einbringen.

Für den Fachhandel werden die nächsten Monate empfindliche Verluste bringen. Agfa dagegen wird mehr verdienen. An einer anderen Front aber hat Agfa als Verteidiger der Preisbindung noch eine Schlappe einstecken müssen.