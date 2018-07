Inhalt Seite 1 — „Heißes Eisen“ unterm Weihnachtsbaum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bundeskanzler Kiesinger nannte es ein „heißes Eisen“, das er offensichtlich nicht anfassen wollte: die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Betrieb.

Am 16. Oktober 1968 noch hatte Kiesinger im Bundestag gesagt: „In der heißumstrittenen Frage – Sie sehen, es kommen noch weitere heiße Eisen – der Mitbestimmung wird die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode keine anderen Schritte unternehmen als diejenigen, die sie in der Regierungserklärung angekündigt hat.“

Angekündigt war im Dezember 1966 eine Sachverständigenkommission, die am 5. Dezember 1967 berufen wurde, am 10. September 1968 mit ihren Untersuchungen begann und voraussichtlich im Herbst 1969 ihr Gutachten abgeben wird. Vorher will die Regierung nichts unternehmen.

Nun hat die Bundestagsfraktion der SPD den Abgeordneten das „heiße Eisen“ unter den Weihnachtsbaum gelegt. Am 10. Dezember einigte sich die Fraktion unter anderem auf einen Gesetzentwurf über die paritätische Mitbestimmung in Großbetrieben. Damit liegen jetzt vier Mitbestimmungspläne vor:

DGB: Übernahme des Modells der Montan-Mitbestimmung die Großbetriebe der übrigen Wirtschaft, also Besetzung der Aufsichtsräte paritätisch mit Vertretern der Aktionäre und der Arbeitnehmer unter einem „neutralen Mann“, wobei die Hälfte der Arbeitnehmervertreter von den Gewerkschaften bestimmt werden. Arbeitsdirektor wie in der Montanindustrie.

SPD: Paritätische Besetzung der Aufsichtsräte in Großbetrieben wie im DGB-Vorschlag, jedoch anderer Wahlmodus. Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt ihre Vertreter, eine „Unternehmensversammlung“ wählt die Arbeitnehmervertreter aus einer Kandidatenliste, für die die Gewerkschaften teilweise ein Vorschlagsrecht haben. Die von beiden Seiten gewählten Aufsichtsratsmitglieder kooptieren dann gemeinsam drei weitere Mitglieder. Ein Vorstandsmitglied soll für Sozial- und Personalpolitik verantwortlich sein, jedoch nicht den Status eines Montan-Arbeitsdirektors haben; er soll also nicht von den Gewerkschaften vorgeschlagen werden und ist vom gesamten Aufsichtsrat zu bestellen.

DAG: Der Vorschlag entspricht weitgehend dem SPD-Gesetzentwurf, jedoch sollen die Vertreter des „öffentlichen Interesses“ im Aufsichtsrat nicht kooptiert, sondern von Landeswahlausschüssen bestimmt werden. Der Plan bezieht auch die Personalgesellschaften ein, da für Großunternehmen nur noch die Rechtsform einer publizitätspflichtigen Kapitalgesellschaft möglich sein soll.