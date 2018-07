Von Ben Witter

Herbert Krischker, der Wirt von der "Domschenke" in der Budapester Straße, hatte seine Lederpantoffeln mit Goldspray bespritzt und richtete die Sprühdose im Hinterzimmer auf seine alten Bilderrahmen, aber er war noch nicht betrunken genug, sonst hätte er seinen Stoppelbart vergoldet. An der Theke jodelte der Schausteller Charly, Krischker schloß die Tür und sagte, daß er im Klubzimmer einen Flohmarkt eröffnen werde, er kaufe ständig Bodenrummel und Bilder, Klaviere und Geigen. Die Gäste könnten sich das in Ruhe ansehen, dabei trinken und er würde die Preise dann ganz individuell gestalten.

Da kam sein Arzt ins Klubzimmer und nahm eine Geige von der Wand. Krischker sagte: "Die spritze ich mit Goldspray an, weil du es bist." Aber der Arzt winkte ab und gab ihm einen Hunderter. "Er weiß, warum er mir den Schein dafür gibt", sagte Krischker, "er sammelt Geigen, er ist ein hochmusikalischer Arzt und hat in der Tasche große Scheine, die verdient er sich auf St. Pauli so nebenbei..." Charly jodelte immer noch und Krischker setzte sich ans Fenster und spielte mit dem Taxifahrer Schach, der nur Taxi fährt und Schach spielt.

Ich ging mit dem Arzt weg. Er legte die Geige in seinen Wagen und dachte, ich käme mit. Doch ich hatte keine Lust, mir sein abgehacktes Kichern anzuhören und nachher die Redensarten der Leute, die er abklappern mußte, und schließlich die Brocken, die er einem hinwarf über seine Erfahrungen mit seinen Geigen und seinem neuen Motorboot und seinen Grundsätzen. Eingeweihte sagten, daß er Tausende zu kriegen habe, käme er einmal auf den Gedanken, alles aufzurechnen, Erste Hilfe leiste er auf St. Pauli immer umsonst.

In der Clemens-Schultz-Straße tauchte ein weißer Kittel vor mir auf. Das war Eugen Zach, der Holzbildhauer. Er lief bis abends in dem weißen Kittel durch die Gegend, jeder sollte ihn so sehen und sich anhören, wen er kenne, welche Möglichkeiten ihm offenstünden, wer über ihn geschrieben hätte und was man noch nicht wisse. Im weißen Kittel lotste er manchmal Mädchen, die in Schwierigkeiten steckten, in seine Werkstatt und machte Bauernschnitten mit dünner Butter und einer Scheibe Aufschnitt zurecht. Die Mädchen lachten sich über die paar weißen Haare an seiner Kinnspitze lustig und sein onkelhaftes Getue, und versuchten herauszubekommen, was in dem Gerümpel ringsherum versteckt sein konnte.

Ein Mann, der in einem Ascheimer gewühlt hatte, ließ den Deckel fallen. Jeden Morgen machte er seine Runde und hob Geld von der Straße auf, entweder an den Straßenrändern oder vor Lokalen, Zigarettenautomaten, Taxiständen und bestimmten Treppenhäusern. Er sagte: "Hast du kein ‚Lobi‘ für mich, gib mir ’ne ‚Miese‘, du kriegst sie wieder, kennst mich. Ich gab ihm die Mark. Er sagte: "Ich geh’ sonst nie an Ascheimer..."

Den Ganovenjargon St. Paulis hatte einer aufgeschrieben und allerhand Seiten damit gefüllt, aber wer sollte das Buch lesen; immerhin wurde er in der Zeitung abgebildet. Und die "St.-Pauli-Nachrichten", herausgegeben von dem Raritätenhändler in der Bernhard-Nocht-Straße, wie hatten zuerst alle den Mund voll davon. Mit "Abel’s Nachtpost" aus den zwanziger Jahren ist das Blatt nicht zu vergleichen. Abel war ein Erpresser und veröffentlichte intime Nachrichten. Nein, der Raritätenhändler gibt sich keine Blöße, und in seinen Läden staunen Leute über die niedrigen Decken, die Winkel, die Gerüche, die Schrumpfköpfe und die Preise.