Von Wolfram Siebeck

Im Keller war nichts, auf der Terrasse nichts, auch auf dem Dachboden suchte ich vergebens. „Gibt es denn keinen Weihnachtsbaum in diesem Jahr?“ rief ich durchs Haus. Ich bekam keine Antwort, hatte auch keine erwartet. Ich bekomme nie eine Antwort auf dringende Fragen.

Frau Siebeck saß in ihrem Zimmer und unterschrieb Glückwunschkarten. Ich fragte hartnäckig: „Warum haben wir noch keinen Weihnachtsbaum? Gibt es etwa keinen in diesem Jahr?“

„Natürlich gibt es keinen Baum; du wirst dich wohl noch erinnern, was wir im vorigen Jahr für ein Theater hatten!“ sagte sie. Da erinnerte ich mich...

Der Baum vom vorigen Jahr war groß und gerade gewachsen. Seine Zweige standen dicht und regelmäßig. Er war ein Prachtbaum, picea abies.

Als wir ihn leid waren, warfen wir ihn in den Garten, wo ich ihn verbrennen wollte. Aber er brannte nicht. Dank „FIREX – der Brandprotektor in der Sprühdose“ war er für alle Zeiten feuerresistent geworden.

Also stellte ich ihn neben die Mülltonnen undwartete, daß er abgeholt werde. Aber als nach zehn Tagen die Leute von der Müllabfuhr kamen, ließen sie den Baum stehen. Auch eine Woche später nahmen sie ihn nicht mit. Nein, sie nähmen nur mit, was in den Tonnen wäre. Sperrige Gegenstände würden jeden zweiten Monat am ersten Mittwoch abgeholt. Ich ging zu meinem Schreiner, um mir Säge und Axt zu borgen.