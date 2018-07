Hamburgs Sparkassen gehen neue Wege. Vor einiger Zeit beteiligte sich die Neue Sparcasse von 1864 an der Nordbank AG, die sie gemeinsam mit dem Münchener Bankhaus Merck, Finck & Co betreibt. Jetzt hat die Hamburger Sparcasse von 1827 ein Viertel des auf 10 Millionen Mark aufgestockten Nominalkapitals des Hamburger Privatbankhauses Wölbern & Co übernommen. Dadurch soll der Charakter von Wölbern & Co als Privatbankhaus nicht verändert werden.

In beiden Fällen wird die Tendez der Sparkassen sichtbar, künftig auch solche Bankgeschäfte abwickeln zu wollen, die ihnen bisher auf Grund ihrer Satzungen verwehrt sind. Die Beteiligungsbanken ihrerseits können jederzeit auf die hohe Liquidität der Sparkassen zurückgreifen und von dieser Seite her, ihre Expansion kräftig vorantreiben. Die Hamburger Sparcasse von 1827 ist mit über 3 Milliarden Mark Einlagen die größte Sparkasse in der Bundesrepublik. we