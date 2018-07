Am 28. Oktober 1968 erhielt, nach mancherlei turbulenten Vorgängen an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf, der Direktor dieser Institution, Professor Dr. Eduard Trier, Kenntnis von einem von den Professoren Weber, Bobek, Breker, Götz, Hoehme, Grote, Robaschik und Sackenheim unterzeichneten, an seine Adresse gerichteten Schreiben folgenden (hier gekürzten) Inhalts: Die unterzeichneten Professoren sind der Auffassung, daß die Kunstakademie einer sie in ihrer Existenz bedrohenden Krise entgegengeht. Urheber dieser die innere wie äußere Ordnung der Hochschule gefährdenden und die Arbeitsfähigkeit ihrer Mitglieder in Frage stellenden Entwicklung ist ein Ungeist, der im wesentlichen aus dem Ideenkreis und dem Einfluß von Herrn Joseph Beuys stammt. Anmaßender politischer Dilettantismus, Sucht nach weltanschaulicher Bevormundung, demagogische Praktik und – in ihrem Gefolge – Intoleranz, Diffamierung und Unkollegialität zielen auf die Auflösung gegenwärtiger Ordnungen, greifen störend in künstlerische und pädagogische Bereiche ein ... Wir bestreiten weder den künstlerischen Rang von Herrn Joseph Beuys, noch verkennen wir die von ihm ausgehende Faszination. Diese seine Fähigkeiten wie auch die von ihm eingenommene künstlerische Position könnten für die Hochschule von großem Nutzen sein, wären sie nicht gekoppelt mit einem sich immer deutlicher dokumentierenden Willen nach Macht und nach potentiellem Übergewicht innerhalb der Hochschule... Als Konsequenz verlangen die Unterzeichner eine „Überprüfung“ des Vertrauensverhältnisses und erklären für ihre Person, dem Kollegen Beuys ihr Vertrauen entziehen zu müssen.

Dieser Professoren-Brief hat inzwischen Staub aufgewirbelt, die Interna der Düsseldorfer Akademie sind zu einem Fall Beuys geworden. Um was für einen Fall es sich dabei handelt, darüber sind Akademie-Direktor Trier, der (auch der Akademie angehörende) Bildhauer und Professor Kricke sowie das Mitglied unserer Wirtschaftsredaktion Willi Bongard höchst unterschiedlicher Meinung.