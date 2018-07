In Bonn hub am Wochenende ein großes Rätselraten an: Bundestagspräsident Gerstenmaier hatte überraschend und unerwartet noch einmal die Entscheidung darüber vertagt, ob der neue Bundespräsident in Berlin gewählt werden soll. Angeblich hatte eine „befreundete Macht“ ein „neues Argument“ vorgebracht, „das von uns Deutschen geprüft werden muß“. Doch sehr schnell ließen alle drei Westmächte verlauten, sie hätten keinen Einspruch gegen den Tagungsort Berlin erhoben. Auch der kommende amerikanische Präsident Nixon ließ erklären, daß die Deutschen selber entscheiden müßten, wo sie den Nachfolger Heinrich Lübkes wählen wollen.

Inzwischen ließ Gerstenmaier durchblicken, daß er weder eine diplomatische Demarche noch eine Intervention der Alliierten gemeint habe. Auch habe das Argument des Freundes kein Veto gegen Berlin enthalten. In Bonn war zu hören – und die New York Times bestätigte es –, daß Gerstenmaier aus dem Beraterkreis Nixons eine Warnung zugegangen sei (man tippt auf den außenpolitischen Sönderberater Kissinger).

Es ist allerdings schon seit Wochen in Bonn kein Geheimnis, daß vor allem die Franzosen, aber auch die Engländer wegen der Teilnahme von 22 Wahlmännern der NPD an der Bundesversammlung Bedenken gegen die Einberufung nach Berlin geäußert haben. Auch die Erörterung im Bundeskabinett über einen Antrag auf Verbot der NPD beim Bundesverfassungsgericht wurde mit der Diskussion um Berlin zusammengebracht.

Am Mittwoch schließlich überraschte Gerstenmaier Bonn mit seiner Entscheidung, die Bundesversammlung für den 5. März doch nach Berlin einzuberufen.