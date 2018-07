Düsseldorf Bis zum 11. Januar 1969, Galerie Niepel: "Pit Morell"

Worpsweder Phantastik, Spuk im Teufelsmoor. Nackte Jungbäurin, bekleidete Milchkannen, Skelette, die im Boden wühlen. Pit Morell fixiert ländliche Trivialerlebnisse in dem Augenblick, wo sie aus der Realität herauskippen. Grelle, scharf konturierte Buntstiftzeichnungen, neuerdings auch im Riesenformat. Wo immer in den letzten Jahren Ars Phantastica gezeigt wurde, war Morell ein gerngesehener Gast.

Mannheim Bis zum 6. Januar 1969, Kunsthalle: "Kunstpreis der Jugend"

Diesmal unternahm der benachbarte "Arbeitskreis Kulturrevolution der KU Heidelberg", verstärkt durch ausjurierte Künstler, die obligate Störaktion. Heinz Fuchs tat den Revolutionären vom Dienst nicht den Gefallen, die Polizei ins Haus zu rufen, er versuchte sogar, ihrem Wunsch nach Diskussion nachzukommen. Man kann dem, was in Mannheim unterm Stichwort "Kunstpreis der Jugend" dargeboten wird, eine Menge vorwerfen, nur das eine bestimmt nicht, was die professionellen Störenfriede lautstark und monoton von ihr behaupten: Diese Kunst, und alle Kunst heute, sei ein Unterdrückungsmittel der herrschenden Klasse. – Diesmal war Plastik an der Reihe (den Kunstpreis für Graphik 1967 hatte die Jury nicht vergeben). Das künstlerische Ergebnis, 100 Arbeiten von 60 Künstlern wurden unter mehr als 800 Einsendungen für ausstellungswürdig befunden, ist erschreckend kümmerlich. Die documenta hat sich verheerend ausgewirkt. Die amerikanische Minimum-Art triumphiert auf provinziellem Niveau, sie wird entweder wörtlich kopiert, aber drei blaue Neonröhren machen noch keinen Dan Flavin, oder kunstgewerblich verniedlicht. Der halbierte Preis ging an Hansjerg Maier-Aichen, dessen vierteiliges Röhrenobjekt schon in Nürnberg beim Deutschen Künstlerbund durch Einfallslosigkeit aufgefallen war, und an Ansgar Nierhoff, er produziert Sofakissen aus Edelstahl mit dem berühmten Kniff in der Mitte. Längst nicht alles, was hier gezeigt wird, ist zweiter Aufguß. Mit Joachim Schmettau und Joachim Schoenholtz hätte man zwei wirkliche Begabungen prämiieren können. Herbert Oehm, Rolf Laute, Walter Verwort, Doris Waschk-Balz wären in Betracht gekommen. – Die Ausstellung geht später nach Bochum.

Weiterhin im Programm: Bochum Bis zum 30. Dezember, Städtische Kunstgalerie: "Bridget Riley und Phillip King"

Die beiden Künstler, die auf der Biennale 1968 England repräsentierten. Neue Gemälde von Bridget Riley mit entsprechenden Vorzeichnungen, die Bewegungseffekte ihrer Bilder basieren auf exakten optischen Untersuchungen, und vier farbige plastische Environments von Phillip King.

Düsseldorf Bis zum 1. Januar 1969, Städtische Kunsthalle: "Eduardo Paolozzi"