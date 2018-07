Ein Vertreter der Arbeitsgruppe Fernunterricht der Kultusministerkonferenz machte ebenfalls einen sehr bemerkenswerten Vorschlag: die Regelung des Prüfungswesens für Fernschüler durch den Staat. Auf Grund der überregionalen Wirkungsweise des Fernunterrichts sind die Festlegung einheitlicher Prüfungsordnungen und die Schaffung gleichartiger Prüfungsverfahren erforderlich. Die zur Zeit teilweise ermöglichten Reifeprüfungen für Schulfremde bieten keine befriedigende Lösung.

Die Überlegung, das Fernlehrwesen über Prüfungen zu beeinflussen, ist richtig. Einheitliche Prüfungsordnungen zwingen die Fernlehrinstitute, ganz bestimmte Stoffinhalte in ihren Lehrgängen zu behandeln. Der Fernschüler hat dadurch einen gewissen Anhaltspunkt über Umfang und Anforderungen des Lehrmaterials. Die Abnahme zentraler Prüfungen würde die Erfolgsquote der Fernlehrinstitute erkennbar und vergleichbar machen. Schon aus Konkurrenzgründen würden die Fernlehrinstitute alles daransetzen, möglichst viele und möglichst erfolgreiche Kandidaten zu stellen – ein Anliegen, das im Sinne der Fernschüler selbst und der Allgemeinheit liegt. Ob der Vorschlag zentraler Prüfungen von den Kultusministern beschlossen wird, bleibt dahingestellt.

Der überregionalen Bedeutung des Fernunterrichts und der nicht an einen Standort gebundenen Arbeit der Fernlehrinstitute kann eine staatliche Zentralstelle Rechnung tragen. Sie bietet den Vorteil, daß an jeden Lehrgang, gleich ob er von Flensburg oder von Konstanz aus vermittelt wird, gleichartige Maßstäbe angelegt werden können. Durch die Mitwirkung aller Bundesländer in einer Zentralstelle wird das Prinzip des Kulturföderalismus nicht durchbrochen; die Länder schränken sich lediglich in einem Teilbereich ihrer Kulturhoheit freiwillig ein.

Da der Fernunterricht noch eine junge Unterrichtsform ist, bei der nicht auf allzu viele Traditionen Rücksicht genommen werden mußte, fiel es den Kultusministern der Länder nicht allzu schwer, gewisse Zugeständnisse zu machen. Im Oktober dieses Jahres entschlossen sie sich, eine Zentralstelle für den Fernunterricht im Gebiet Köln/Bonn einzurichten. Die einzelnen Aufgaben dieser Institution sind:

– Die Integration des Fernunterrichtswesens in das bestehende öffentliche Bildungswesen, soweit dies möglich und vertretbar erscheint, zu fördern.

– Eine fachlich einwandfreie und pädagogisch zweckentsprechende inhaltliche Gestaltung der Fernlehrgänge zu gewährleisten;

– Lehrgangsteilnehmern das Ablegen von Prüfungen und den Übergang in Einrichtungen des öffentlichen Bildungsweges unter Bedingungen zu ermöglichen, die ihrer besonderen Situation Rechnung tragen;