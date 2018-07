Über die „flüssigen Preziosen“ aus der Pfalz, Wein für Wein, über die Sonnenlandschaft, Ort für Ort, über wein-pfälzische Geschichte und Kultur, im Detail und im Panoramablick gesehen, hat E. Schmidt di Simoni ein in jeder Hinsicht prächtiges Buch verfaßt. Sein Titel ist nüchtern: „Die edlen Weine der Pfalz“ (Seewald Verlag, Stuttgart; 184 Seiten, 42 DM). Sein Inhalt ist präzise; es fehlt nicht an langen Listen, an Preisorientierungen, an schön gezeichneten und doch genauen Landkarten, an Hinweisen auf Gaststätten und so weiter. Sie machen dieses Buch zum Handbuch. Und seine Form ist beschwingt: Der Autor hat es als „Sinfonia Palatina“ geschrieben, mit „Ouvertüre“ (Wein für alle Stunden) und „Allegro“ (Das Jahr des Weines) zum Beispiel, mit „Intermezzi“ (wie Patrologie des Pfalzweines) und „Rondo“ (Die Weinstraße), mit einem „Trommelwirbel“ zudem (Winzergenossenschaften) und einem „Schlußakkord“ (über Jahrgänge), dem Literatur- und Stichwortverzeichnis folgen. Es ist so schön wie instruktiv, dieses Laudatio-Buch.

Und noch ein Buch zum Lesen und Genießen und zur praktischen Anleitung: „Der private Weinkeller von Ernst Hornickel (Seewald Verlag, Stuttgart; 207 Seiten, 48 DM). Wie man eine „Vinothek“ anlegt – hier wird es von einem Kenner für Kenner und auch andere, die es werden wollen, in allen Einzelheiten erklärt, wobei einige instruktive Photos Hilfestellung geben. Das Abc des Weinsortiments wird buchstabiert; und die höhere Mathematik der Spezialitäten wird gelehrt. Im Anhang findet man, einzigartig in dieser Form, ein deutsch-französisch-italienisch-englisches Wörterbuch der Weinansprache. Und so klar instruierend das ganze absolut zuverlässige Sach- und Fachwerk ist, so elegant hat es der Autor zusammengefügt: zu einem Meisterstück der Weinliteratur. rst.