Von Sandra Sassone

Rom, im Dezember

Nach den turbulenten Ereignissen der letzten Wochen hat in Italien eine neue Regierung die Amtsgeschäfte aufgenommen. Ihre Bildung stand im Zeichen der Rekordzahlen: 26 Minister, 56 Staatssekretäre. Allzu viele Unterströmungen und Parteiherzöge der drei Koalitionspartner – Christliche Demokraten, Sozialisten, Republikaner – mußten von Ministerpräsident Rumor zufriedengestellt werden. Wird diesem zahlenmäßigen Rekord auch ein Leistungsrekord entsprechen?

Die „ernste“ Lage, die Rumor in seiner Regierungserklärung vor den beiden Häusern des Parlaments beschwor, erfordert mehr denn je überzeugendes und mutiges Handeln. Für halbe Maßnahmen und Immobilismus scheint nicht mehr allzu lange Zeit zu sein, wenn die Gesellschaftsordnung bestehen will, die dem italienischen Volk seit dem Kriegsende zu einem verblüffenden wirtschaftlichen Aufstieg verholfen, aber drückende soziale und moralische Probleme ungelöst gelassen hat. Im Volk und vor allem in der Jugend wächst der Kreis derer, die das Heute nicht mehr am Gestern messen, sondern an ihren eigenen Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit und Demokratisierung aller Lebensbereiche.

Die Mammutregierung Rumor steht also vor einer schweren Aufgabe: Sie muß nicht nur die Hypotheken der Vergangenheit abtragen, was schon mühsam genug sein dürfte; sie muß darüber hinaus in Neuland vorstoßen. Sie muß experimentieren, ohne jedoch die wirtschaftliche Stabilität als Ausgangsbasis für jede gesunde Weiterentwicklung aufs Spiel zu setzen. Mit seinem Programm hat der neue Ministerpräsident diesen Erfordernissen Rechnung zu tragen versucht.

Rumor kündigte eine ganze Reihe einschneidender Reformen an, setzte in vieler Beziehung ganz neue Akzente. Aber er blieb auf dem Boden der bestehenden Ordnung. Seine Reformpläne betreffen unter anderem den Staat, der in Regionen aufgegliedert werden soll, die Universität, die Schule, das Familienrecht, das Steuerrecht, das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen und das Verhältnis zwischen Staat und Kirche. Er will Verhandlungen mit dem Vatikan über die Revision des Konkordats aufnehmen, sich in der Frage der Ehescheidung der Entscheidung des Parlaments beugen, polizeiliche Übergriffe bei Demonstrationen in Zukunft unterbinden und die demokratischen Freiheiten der Arbeiter auch in den Betrieben durch ein besonderes Gesetz garantieren. Er will die Sozialrenten erhöhen und die Tätigkeit des militärischen Geheimdienstes, der angeblich im Sommer 1964 Vorbereitungen zu einem Staatsstreich getroffen hat, durch eine parlamentarische Untersuchungskommission überprüfen lassen.

All das sind entweder große oder heikle, jedenfalls aber notwendige Vorhaben. Wer sie verwirklichen will, braucht einen festen Standort. Hat ihn Rumor?