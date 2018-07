Bequeme Ratgeber sind selten auch gute Ratgeber. Auch der beste „Rat“ kann nicht die in der Sache selbst und in der unterschiedlichen Interessenlage begründeten wirtschaftlichen und politischen Konflikte unserer pluralistischen Gesellschaft einfach auflösen. Er kann nur durch möglichst objektive Information die Konfliktfelder einengen helfen, voraussehbare Fehlentwicklungen offenlegen und Möglichkeiten zu deren Vermeidung oder Beseitigung aufzeigen.

Genau das hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in den ersten fünf Jahren seiner Tätigkeit – getreu dem Auftrag des Gesetzes – mit Erfolg getan. Er hat sich als ein wirklich unabhängiger und im Interessenstreit neutraler Ratgeber für die „wirtschaftspolitisch verantwortlichen Instanzen“ sowie für die „Öffentlichkeit“ erwiesen.

Natürlich sind auch ihm Fehlschätzungen und Fehlprognosen nicht erspart geblieben. Es ist aber unbestreitbar, daß er seine Gutachten mit hervorragender Sachkenntnis und frei von jeder Furcht vor Königsthronen erstellt hat. Daß ihm das nicht nur Sympathie eingebracht hat, ist wohl kaum verwunderlich. Denn bequem – im unmittelbaren Sinn des Wortes – war der Sachverständigenrat in der Vergangenheit weder für die Gruppen und Verbände noch für die politischen Instanzen. Und er wird es aller Voraussicht nach auch in Zukunft nicht sein, es sei denn, man würde seinen Status ändern und etwa aus dem unabhängigen Gremium ein abhängiges machen.

Eine solche Absicht ist aber – da kann ich Professor Giersch beruhigen – jedenfalls in der Bundesregierung keineswegs aktuell. Ich hielte auch eine solche Statusänderung nicht für wünschenswert. Die Unabhängigkeit des Sachverständigenrates von Regierung, Parlament und Gruppen ist eine entscheidende Voraussetzung für seine Wirksamkeit. Schon damals, im Jahre 1962/63, als es um die Stellungnahme der Bundesregierung zu dem Initiativantrag der damaligen Koalitionsfraktionen ging und ich als Referent für diesen Gesetzentwurf zuständig war, habe ich mich stets mit Nachdruck für die unabhängige Position dieses Gremiums eingesetzt.

Die Forderung nach Unabhängigkeit hatte damals natürlich einen konkreten historischen Hintergrund. In einem Artikel im regierungsamtlichen Bulletin habe ich am 18. Juli 1963 unter der Überschrift „Was-soll und kann der Sachverständigenrat leisten?“ diesen Hintergrund so skizziert:

Ausgangspunkt der Überlegungen zur Errichtung eines von Parlament und Regierung sowie den Organisationen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens unabhängigen Gutachtergremiums war die Einsicht, daß die wirtschafts-, sozial- und lohnpolitischen Auseinandersetzungen in der Bundesrepublik bisher oft unter einem Mangel an – von allen Beteiligten als objektiv anerkannten – Informationen über die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge und Wirkungen gelitten haben. Dieser Mangel an „objektiver“ Information hat die Wirtschafts- und Sozialpolitik in der Vergangenheit oft schwer belastet und nicht sachgerechte Entscheidungen begünstigt, wobei keineswegs nur an den unmittelbaren Entscheidungsbereich des Staates zu denken ist... durch gutachterliche Analysen die gegenwärtige gesamtwirtschaftliche Lage und ihre absehbare Entwicklung aufzuzeigen, auf Fehlentwicklungen und Zielkollisionen hinzuweisen sowie die verschiedenen Möglichkeiten zu deren Beseitigung oder Vermeidung herauszuarbeiten, das ist die entscheidende Aufgabe des Sachverständigenrates. Auf diese Weise sollen Mißverständnisse bis auf echte politische Meinungsgegensätze ausgeräumt und damit eine Versachlichung der wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen und Entscheidungen erreicht werden.“

Diese Begründung gilt auch heute noch. Ich halte die Unabhängigkeit für notwendig, weil nur so das erreicht werden kann, worum es letztlich geht: bessere Einsicht aller, die den gesamtwirtschaftlichen Prozeß beeinflussen. Ein der Regierung attachierter council of economic advisers – nach amerikanischem Muster – wäre zwar sicherlich bequemer und wahrscheinlich auch nützlicher für die unmittelbare Regierungsarbeit. Ganz unabhängig davon, daß es sehr fraglich ist, ob ein solcher council zu unserem Regierungssystem paßt (keine Präsidialverfassung), wäre ein solches Gremium für die Urteilsbildung in der Öffentlichkeit, insbesondere in den großen sozialen Gruppen, in den Parlamenten und auch in den Länderregierungen aber wohl kaum von der jetzigen Bedeutung.