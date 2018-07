Inhalt Seite 1 — Macht Aston Villa Bankrott? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Selbst Bingo, das nationale Lottospiel, wird Aston Villa nicht retten können. Dieser die rühmte Verein benötigt heute eine gute Fee, die ihm 500 000 Pfund zur Sanierung schenken würde. Wie die meisten 92 britischen Ligavereine vermag auch die Aston Villa nicht länger mehr von ihren Kasseneinnahmen zu existieren. Die ganze Wirtschaftlichkeit des englischen Fußballs ist in Umlige Unordnung geraten. Trotz eines Kassenumselbst von 10 Millionen Pfund hat das Spiel selbst heute sehr wenig mit Profiten zu tun.

Niemand verwaltet einen Verein, um Geld zu verdienen. Selbst wenn diese Absicht bestünde, so ließe sie sich längst nicht mehr durchführen. Der englische Fußballverband unterbindet erfolgreich jedes Profitmotiv, indem er den Vereinsdirektoren untersagt, Gehälter zu beziehen, und Aktionären, vernünftige Dividenden zu erhalten. Nur fünf Prozent der Profite eines Vereins dürfen nämlich ausgeschüttet werden. Dabei entsetzt die Vorstellung, daß ein Unternehmer einen soliden Verein beherrschen, ihn in einen Klub von Weltruf verwandeln und damit die klingende Belohnung ernten könnte, die Welt des Berufsfußballs.

Dabei gibt es heute höchstens zehn Mannschaften, die alle in der Ersten Division spielen, die sich aus ihren Kasseneinnahmen ernähren können. Der große Rest hängt von einer Mischung von Bingo, Gönnerorganisationen, Totokombinationen, Geschäftsleuten und dem guten Willen der Bank ab, Kredite zu gewähren, eine Einstellung, die jüngst durch die drakonischen Maßnahmen der Regierung unterbunden worden ist. Da die meisten der Ligavereine vor dem Ersten Weltkrieg gegründet worden sind, sind sie auch heute erheblich unterkapitalisiert. Sie besitzen meist nur zwei Aktivposten: Grund und Boden und die Spieler.

Spieler erscheinen jedoch nicht auf der Bilanzaufstellung. Dennoch werden sie sehr oft „verkauft“, um den Verein solvent zu erhalten. So erreichte Darlington, gegenwärtig an der Spitze einer Unterliga, 1968 nur einen Überschuß von fast 6000 Pfund, weil der Verein Spieler auf den Markt „werfen“ konnte. Stoke City, in der Ersten Division, verdiente auf gleiche Weise über 100 000 Pfund. Grund und Boden sind die Garantie, um Anleihen zu erhalten, und die Vereine hängen vollkommen von den Banken ab. Überziehungen des Bankkontos werden dazu verwandt, die Klubanlagen zu modernisieren und neue Spieler „einzukaufen“. Dies mag wiederum sehr viele neue Zuschauer anziehen, so daß im Laufe der Zeit die Anleihen zurückgezahlt werden können. Der letzte Verein, der Bankrott erklären mußte, war Accrington 1962, der mehr Löhne zahlen mußte, als er Kasseneinnahmen hatte. Außerdem lag er geographisch äußerst ungünstig.

Heute scheinen nur jene Vereine rentabel zu sein, die ihr Publikum aus einer Bevölkerung entnehmen können, die mindestens eine halbe Million umfaßt. Kleinere Vereine müssen deswegen heute ihre Anlagen mit anderen Vereinen teilen. Die Tradition spricht zwar dagegen, aber die Unerbittlichkeit eines wirtschaftlichen Haushalts unbedingt dafür. Eine weitere Möglichkeit, einen Verein solvent zu erhalten, ist, ihn in eine Art von Gemeinschaftsheim zu verwandeln.

Im vergangenen Jahr hatte Rochdale einen Verlust von 95 000 Pfund zu verzeichnen, der sich kaum in diesem Jahr verändern dürfte. Aber im Falle dieses Vereins haben es sechs Direktoren fertig bekommen, aus eigener Tasche sofort 60 000 Pfund zu zeichnen und weitere 30 000 Pfund bei der Bank aus purer Fußballbegeisterung zu garantieren. Ein Verein, der Geschäftsleute als Schutzengel besitzt, kann sich gleichzeitig auf ihr unbegrenztes Aufnahmevermögen für jeden Optimismus verlassen. Ähnlich liegen die Dinge in Hull, wo eine dortige Familie führender Industrieller dem Lokalverein Aktien in Höhe von 200 000 Pfund geschenkt hatte, so daß Hull heute als einer der finanziell sichersten Vereine im Lande gilt.

Im Gegensatz zu jedem gewöhnlichen Handelsunternehmen berührt die Rettung eines englischen Fußballvereins mehr auf gefühlsbetonter Begeisterung als auf Kassenauszügen. Port Vales Defizit stand zuletzt auf über 50 000 Pfund, doch war mehr als die Hälfte von einer Organisation garantiert worden, die nur dazu da ist, diese Mannschaft in allen Spielen anzufeuern und in anderer Weise zu unterstützen. Mit solchen Hilfsmitteln vermag ein Verein wahrscheinlich ziemlich lange am Leben zu bleiben. In den ganz großen Klubs kennt man natürlich weder die Gefahr wirtschaftlicher Auf- noch Abwertung. Tottenham verdiente im vergangenen Jahr 36 000 Pfund netto, besaß weitere 38 000 Pfund in bar und fast eine halbe Million Pfund auf der Bank. An Körperschaftsteuer hatte dieser Verein allein 14 000 Pfund zu zahlen.