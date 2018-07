Inhalt Seite 1 — Mehr Macht für Bonn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rolf Zundel

Der Föderalismus in der Bundesrepublik steckt in einer Krise. Noch nie sind seine Vertreter so oft und so hart angegriffen worden wie in den letzten Monaten. Die Große Anfrage, die eine starke Gruppe von CDU-Abgeordneten im Sommer eingebracht hat, war eine erste Warnung; die zweite kam, als der Berliner CDU-Parteitag sich auf der Woge der Föderalismuskritik forttragen ließ – viel weiter, als es dem Kanzler und anderen Parteioberen lieb war. Und jetzt, bei der Verabschiedung der Finanzreform, kam es zur offenen Feldschlacht zwischen der Mehrheit der Länder und dem Bund. Die Mißstimmung beginnt zu grassieren. Für viele Bürger unseres Landes ist heute schon Föderalismus gleichbedeutend mit Partikularismus und irrationaler Fortschrittsfeindlichkeit.

Mit Appellen an hehre Gefühlswerte und mit kühl kalkulierter Drohung versuchen die Föderalisten, die gefährliche Woge, die da auf sie zubrandet, wieder zu beschwören. Bayerns sozialdemokratischer Uraltföderalist Wilhelm Hoegner verkündete: "Solange unsere Berge stehen, werden wir unser Recht auf Eigenstaatlichkeit gegenüber Bonn verteidigen." Senator Heinsen aus Hamburg erklärte vor dem Bundestag in einem Ton, der bisher bei Ländervertretern unbekannt war, nachdem die Finanzverfassung so verabschiedet sei, fühlten sich die Länder an die früheren Vereinbarungen nicht mehr gebunden.

Tatsächlich hat der Föderalismus, soweit er als Besitzstand der Länder an Kompetenzen begriffen wird, in den letzten Jahren Federn lassen müssen. Das begann schon mit dem Stabilitätsgesetz, das dem Bund Eingriffe in die Haushaltsautonomie der Länder erlaubte, und das setzte sich jetzt fort in einer ganzen Reihe von Grundgesetzänderungen. Danach sollen dem Bund unter anderem folgende neuen Kompetenzen zuwachsen:

Gesetzgebungsbefugnis für Wasserhaushalt, Luftreinhaltung, Lärmbekämpfung sowie für die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und die Regelung der Krankenhauspflegesätze.

Eine erweiterte Rahmenkompetenz für die Beamtenbesoldung.

Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeit bei folgenden "Gemeinschaftsaufgaben": Ausbau und Neubau von wissenschaftlichen Hochschulen, Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes.

Einfluß auf die Förderung der wissenschaftlichen Forschung.

Finanzhilfen an einzelne Länder mit Hilfe einer Generalklausel "zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder zur Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse". Dies ist ein höchst wirksames Steuerungsinstrument des Bundes.

Einwirkungsmöglichkeit auf eine größere Finanzmasse mit Hilfe des neuen Steuerverbundes.

Die Möglichkeit, durch ein neues System des vertikalen Finanzausgleichs die verschiedene Leistungsfähigkeit der Länder auszugleichen.

Das Recht, für Bund und Länder, gemeinsam geltende Grundsätze für das Haushaltsrecht und für eine konjunkturgerechte Haushaltswirtschaft festzulegen.

Dies sind Verfassungsänderungen von sehr verschiedenem Gewicht. Allen gemeinsam ist es jedoch, daß bisherige Länderkompetenzen beschnitten werden; insofern ist die Bonner Interpretation, hier werde der Föderalismus weiterentwickelt, glatter Hohn. All diesen Änderungen ist ferner gemeinsam, daß sie dem Staatsbürger, sofern er nicht zu den Ideologen des Föderalismus zählt, als sinnvoll, ja als unvermeidlich erscheinen.

Ob Lärmbekämpfung, Luftreinerhaltung, Flußverschmutzung – die Aufgaben übersteigen die Kompetenz und die Kräfte der Länder. Daß die Großforschung, die Bildungsplanung nicht von den Ländern bewältigt werden kann, leuchtet ebenfalls ein; auf diesen Gebieten wird die Kooperation ja schon längst praktiziert. Und die Forderung, daß überall in der Bundesrepublik ähnliche Lebensverhältnisse – sowohl wirtschaftlich als auch in der Versorgung mit Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen – bestehen sollten, ist gewiß nicht unzumutbar, vor allem nicht in einer Gesellschaft, die immer mehr zur Mobilität gezwungen wird. Die planende und vorsorgende Tätigkeit des Gesamtstaates erlaubt krasse Unterschiede und enge Kompetenzgrenzen nicht mehr. Sie werden als Hindernis für die staatliche Effizienz und die nationale Wettbewerbsfähigkeit empfunden, auch als Beeinträchtigung der individuellen Chancengleichheit.