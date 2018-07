Inhalt Seite 1 — Minister Huber geht zum Stierkampf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ulrich Kaiser

Am Schlußtag der Olympischen Spiele in Mexiko gab es unter den kartoffelkäfergestreift gekleideten Hostessen im Stadion zumindest eine, die vorgab, die Welt nicht mehr zu verstehen. Regine Hermann – ein großes, blondes Mädchen, dessen Eltern vor fünfzehn Jahren nach Mittelamerika kamen – war wegen ihrer perfekten deutsch-spanischen Sprachkenntnisse dem bayrischen Staatsminister für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Huber, als Dolmetscherin und Betreuerin zur Verfügung gestellt worden. Was bei Fräulein Hermann so ungläubiges Staunen auslöste, war der Wunsch ihres Schützlings, einen Stierkampf zu besuchen. Und zwar nicht irgendwann, sondern just zu der Zeit, wo im Olympiastadion die Schlußfeier stattfand, zu der seit Tagen Karten nur noch auf dem Schwarzen Markt zu haben waren.

Nun kann man sich zwar auf den Standpunkt stellen, daß ein Kultusminister und ehemaliger Staatsanwalt verflixt noch mal das Recht hat, sich anzuschauen, was er will – wenn er nun schon in Mexiko ist. Dr. Huber ist allerdings auch Vizepräsident des Organisationskomitees der Spiele 1972 in München. Da die beiden Feiern zu Beginn und am Schluß inzwischen so ziemlich die einzigen Gelegenheiten sind, wo die lokalen Gestalter die Möglichkeit erhalten, eigenes Kolorit zu verwenden, wäre Anschauungsunterricht dieser Art nützlich gewesen. Vielleicht wären Minister Huber an Stelle der mexikanischen Mariachis immerhin Ländler für München eingefallen. Wie dem auch sei: Verzicht auf feurigen Stierkampf hätte immerhin den Vorteil gehabt, das blonde Fräulein Hermann nicht zu Zweifeln an bundesdeutschen Kultusministern zu zwingen. Wobei man allerdings nicht das Argument unterschätzen soll, daß ja auch Willi Daume, unter anderem Präsident des Münchener Organisationskomitees, nicht da war, sondern bereits früher abreiste.

Nun mußte nicht nur Vizepräsident Huber bei der Heimkehr von seiner Studienreise, sondern das gesamte Münchener Komitee erkennen, daß man in der Heimat nicht eben eine gute Presse besaß. Generalsekretär Herbert Kunze wurde von einem ehemaligen Mitarbeiter ein Leberleiden vorgeworfen, an dem noch nicht einmal das sofortige Dementi interessant ist; wenn er es nämlich wirklich hatte, so bestimmt auch schon zu jener Zeit, als jener Ex-Angestellte noch in der Münchener Prannerstraße in Brot und Arbeit stand. Man warf den Vorbereitern des nächsten olympischen Spektakels weiter vor, daß sich bei einem bayrischen Abend im Keller des mexikanischen Hotels Plaza alle köstlich amüsierten – nur nicht die Gäste, zu deren Ergötzung man das Ganze inszenierte. Man kramte wieder die phantastische Schildbürgergeschichte mit den schönen Lederköfferchen hervor, die – gefüllt mit Informationsmaterial – eigentlich der internationalen Presse geschenkt werden sollten, dann, dem Vernehmen nach, aber wegen zu hohen Zolls wieder heimwärts verschifft wurden. Und man monierte schließlich die beträchtlichen 800 000 Mark, die das Unternehmen „Präsentation München in Mexiko“ summa summarum gekostet haben soll. Um es kürzer zu sagen: Es roch nach Abschuß.

Dieses Schicksal in den leitenden Positionen der Organisationskomitees Olympischer Spiele besitzt allerdings ganz und gar nicht den Ruch der Exklusivität. In Mexiko ging es noch vergleichsweise ruhig zu. Der Architekt Pedro Ramirez Vazquez hatte als Organisationschef nur einen Vorgänger; das war der ehemalige Staatspräsident Mateos Lopez, den Gehirntumore zum Rücktritt zwangen. Er liegt seit fast zwei Jahren im Koma. Zu Beginn war auch noch General Jesus de José Clark Flores, Mitglied der IOC-Exekutive, Lenker und Verhandler mit internationalen Institutionen. Ihm wurde übergroße Geschäftstüchtigkeit zum Verhängnis. Ein weiteres vorolympisches Opfer war Mexikos Bürgermeister, der eine Reihe von Elendshütten im Süden der Stadt abreißen ließ, um an dieser Stelle das olympische Dorf zu bauen. Er gilt heute als Haupt einer sich absplitternden Gruppe der Regierungspartei PRI.

Zwei Jahre vor Beginn der Olympischen Winterspiele 1968 in Grenoble kam es im Verwaltungsrat des Organisationskomitees zum Eklat. Präsident Albert Michallons schweren Anwürfen von Bürgermeister Hubert war Dubedout ausgesetzt, der den Posten des Vizepräsidenten für sich beanspruchte. Die Stadt und ihr Oberhaupt verlangten einen neuen Präsidenten und mehr Mitspracherecht. Generalsekretär Pierre Randet beschwor französisches Prestigedenken: „Wir brauchen Begeisterung!“ Wieder ein Jahr später schickte die Regierung in Paris Beamte in die Provinz, weil in Chamrousse die alpine Ski-Elite vor den vorolympischen Wettkämpfen wegen „unmöglicher Unterkünfte“ abreiste. Michallon und Randet behielten ihre Sessel, aber kaum mehr.

In Tokio gab es sogar den Olympia-Minister Kawashima, aber politische Gründe und ein Regierungswechsel brachten Ichiko Kono an seine Stelle. Organisationspräsident war zunächst Juichi Tsushima, später Daigoro Yusakawa. Für den Generalsekretär Masaji Tabata holte man schließlich den Berufsdiplomaten Shiguru Yosano, in dessen Händen die Verantwortung bis über die Spiele blieb.