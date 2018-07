Die Rheinischen Stahlwerke in Essen haben einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats: Dr. Andreas Kleffel, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank. Damit ist eine Forderung vieler Rheinstahl-Kleinaktionäre erfüllt worden, die schon während der letzten Hauptversammlung die Ablösung des bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden, Professor Alfred Müller-Armack, einst Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium unter Ludwig Erhard, gefordert hatten.

Müller-Armack wird vorgeworfen, mitverantwortlich für den Niedergang des einst so stolzen Ruhrkonzerns zu sein, der während der Rezession in den Jahren 1966 und 1967 nur mit Hilfe von Grundstückverkäufen und unter tatkräftiger Unterstützung der Banken über die Runden gebracht werden konnte. Eine bekannte internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft untersucht gegenwärtig im Auftrag der Hauptversammlung, ob in der Krise auch Verstöße gegen das Aktienrecht vorgekommen sind.

Müller-Armack war schon seit einiger Zeit amtsmüde. In Aktionärskreisen vermutet man, daß er seinen Rücktritt nur um eine Anstandsfrist hinausgeschoben hat, damit niemand sagen könne, er habe vor der Kritik der Kleinaktionäre kapituliert.

Die Wahl von Andreas Kleffel findet keinen ungeteilten Beifall. Viele Aktionäre meinen, daß die Großbanken, sämtlich im Rheinstahl-Aufsichtsrat vertreten, den verhängnisvollen Kurs des vor einiger Zeit ebenfalls zurückgetretenen langjährigen Generaldirektor Werner Söhngen zu lange gebilligt und sich damit mitschuldig an der Rheinstahl-Misere gemacht hätten. kw