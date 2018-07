Von Hang von Kuenheim

São Tomé, im Dezember

Ein halbes Hundert Europäer hat sich auf der portugiesisch-afrikanischen Insel für "Biafra" engagiert, alle waren anwesend: In weißer Gala-Uniform der Vertreter des Gouverneurs und in dunklem Mao-Anzug der Repräsentant des Staates Biafra. Sogar die einheimischen Taxifahrer beteten mit; ihnen bedeutet die Aktivität der Biafraner eine Quelle schier unerschöpflichen Reichtums.

Drei Patres aus Irland lasen die Totenmesse für jene vier Piloten, die zwei Tage zuvor eine der alten Kirchenmaschinen nach Biafra geflogen hatten und dort, unmittelbar vor der Landungspiste, abgestürzt waren. Der schottische Kapitän McCombie, sein Copilot Heinz Raab aus Frankfurt und der englische Flugingenieur Holsman waren sofort tot. Mit ihnen starb der amerikanische Pilot Thompson, der mitgeflogen war, um die Route ins nächtliche Biafra kennenzulernen; er hätte einen der Piloten ablösen sollen.

Die Ursache des Absturzes? Genau weiß es keiner. Sicher ist nur, daß die vier nicht Opfer nigerianischen Abwehrfeuers wurden. Die schmale Piste in Biafra wird aus Sicherheitsgründen nur kurz mit Petroleumlampen ausgeleuchtet; Radar gibt es nicht. Die Piloten sind auf sich allein gestellt. Zwar haben sie mittlerweile schon 830 Flüge von São Tomé in den eingeschlossenen Kessel gemacht, da wird vieles zur Routine. Aber Irrtümer, Versager sind nie ganz auszuschließen. Und dann besteht immer die Gefahr der "Feindeinwirkung". Der schwedische Pilot Backström, dessen Maschine in Biafra Opfer eines nigerianischen Bombentreffers wurde, war gerade aus dem Krankenhaus gekommen, als die Nachricht vom Absturz der DC 7 eintraf.

Sie fliegen auf eigenes Risiko, keine Versicherung schützt sie, und sie lassen sich ihren Einsatz hoch bezahlen. Pro Flug kassiert der Kapitän 500 Dollar, Copilot und Flugingenieur je 300 Dollar. Mrs. McCombie und Frau Raab, die mit ihren Männern auf São Tomé sonnige Weihnachten am Atlantikstrand verbringen wollten, verlassen die Insel als Witwen. Manche blicken die Frauen scheel an. "Sie hätten sie nicht kommen lassen sollen; immer wenn Ehefrauen hier sind, geht etwas schief" – so heißt es jetzt. Biafra ist Männersache. Und Kirchenmännersache.

Den Ton gibt der irische Father Byrnes an. In seiner weißen Soutane mit der schwarzen Kordel sitzt er im Café und redet mit den Journalisten. Er stellt sich in den Lagerhäusern den Fernsehkameras. Father Byrnes, Biafra und die katholische Kirche sind eins. Der portugiesische Gouverneur weiß das, und er läßt das Telegraphenamt auf Wunsch des irischen Gottesmannes auch außerhalb der offiziellen Zeiten öffnen. Gelegentlich läßt er den Start einer Hilfsmaschine stoppen, um mit diesem Druckmittel bei den Biafranern Visen für Passagiere durchzuboxen, an denen ihm liegt.