Von Werner Höfer

Prof. Dr. Theodor Eschenburg ist Direktor des Seminars für wissenschaftliche Politik an der Eberhard-Karls-Universität, Tübingen. Studenten protestierten jüngst gegen ihn, weil er sich mit einem BND-Vertreter über die Pullacher Nachwuchssorgen beratend unterhalten hat.

Der AStA seiner Universität, nicht faul, Forderungen zu stellen, bevor die Fakten gesichert waren, sah durch den „Fall Eschenburg“ die Freiheit des wissenschaftlichen Studiums gefährdet und den Weg zu einer Gesinnungskontrolle nach dem Muster der Diktaturen beschritten. Deshalb könne keinem Studenten eine weitere Mitarbeit im Seminar des „BND-Kollaborateurs“ zugemutet werden; deshalb sollten die Studenten und die Mitarbeiter des politischen Seminars dessen Veranstaltungen boykottieren. Der Professor aber müsse sein Ordinariat niederlegen, oder die Universität habe seine Zwangsemeritierung herbeizuführen. Die unzimperliche Erklärung endet mit der polemischen Pointe: „Das Verhalten Professor Eschenburgs zeigt einmal mehr, daß die Ordinarienuniversität bereit ist, die Interessen der Exekutive hemmungslos zu unterstützen.“

Eschenburg stellte sich. Seine Montagsübung, wegen des notorischen Raummangels an der Universität in einem kleinen Kellerraum des Hegelbaus veranstaltet, ließ er umfunktionieren. Durch einen Gegen-Anschlag lud er für die gleiche Zeit in den größeren Saal II des provisorischen Hörsaalgebäudes zu einer Studentenversammlung ein. Zu Beginn dieser gut besuchten Zusammenkunft ließ der Einladende, von Buh-Rufen begrüßt, zunächst einen Versammlungsleiter wählen. Die Wahl fiel auf einen SDS-Mann, der seine Funktion korrekt wahrnahm. Eschenburg berichtet:

„Ein Teil der Studenten, zumindest die Angehörigen des SDS, waren nicht zu überzeugen. Es wurde eine Resolution beantragt, deren Tenor sich dem AStA-Text anpaßte. Der Versammlungsleiter ließ darüber nicht mehr abstimmen – vermutlich wegen der Ungewißheit über den Ausgang einer solchen Abstimmung. Ich habe alle Behauptungen, die vorgebracht wurden, widerlegt, habe alle Anfragen, auch wenn sie mit Beleidigungen und Verleumdungen verbunden waren, so sachlich wie möglich beantwortet.“

Der historische Professional und juristische Amateur Theodor Eschenburg muß sich bei der Schilderung des Vorgangs, der ihn ins Gerede und ins Gedränge gebracht hat, auf sein Gedächtnis berufen, weil er über die Begegnung, um die es geht, keine Notizen angefertigt hat – ein Versäumnis, das er jetzt bedauert, aber zugleich als Indiz dafür benutzt, wie wenig wichtig ihm jener folgenschwere Besuch erschienen ist. Da kam nämlich am 9. Dezember, nach vorheriger Anmeldung, ein Herr von Löffelholz, der zugab, vom Bundesnachrichtendienst zu sein, aber verschwieg, daß er den Rang eines Obersten bekleidet. Der Oberst von Löffelholz schlug dem Professor vor, er möge in Zukunft Nachwuchskräfte benennen, die als Beamte oder Angestellte im Bundesnachrichtendienst eingestellt werden sollten. Voraussetzung für die Einstellung sei ein durch Examen abgeschlossenes Hochschulstudium. Das Schwergewicht der Tätigkeit läge in Analyse und Auswertung von Publikationen und Berichten.

„War das ein gewöhnliches oder ein ungewöhnliches Ansinnen